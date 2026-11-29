Колишній півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної Бразилії Жадсон опинився в центрі гучного скандалу в себе на батьківщині. 43-річний екс-футболіст вийшов у прямий ефір у соцмережах із розбитим лобом і ознаками сильного алкогольного сп'яніння, зробивши низку суперечливих заяв.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на бразильське видання UOL .

Що сталося під час ефіру

Під час трансляції бразилець продемонстрував підписникам розсічення на лобі, а згодом показав і травму на нозі. Спілкуючись у спільному ефірі з іншим колишнім гравцем "Шахтаря" Дентіньйо, Жадсон пояснив походження ран падінням у нічному клубі напередодні.

"Учора був на вечірці, впав там, перечепився і вдарився головою", – повідомив він.

Окрім цього, екс-футболіст закликав глядачів не пити горілку, назвавши її "демоном", порадив залишатися холостяками, а також шокував аудиторію фразою, що "любить битися".

Дентіньйо намагався заспокоїти колишнього одноклубника просто в ефірі та закликав його припинити трансляцію і звернутися до лікарів.

"Вибачься перед людьми, скажи, що вийшов у поганому стані, що перебрав алкоголю. Іди додому, прийми душ і зроби перев'язку. Сходи до травмпункту, щоб це оглянули. Я кажу це, бо люблю тебе", – звернувся Дентіньйо до Жадсона.

Скандали зірки "Шахтаря"

Резонансна трансляція відбулася через кілька місяців після того, як у серпні 2026 року Жадсона затримала поліція штату Парана за підозрою у домашньому насильстві. Тоді його супутниця повідомила правоохоронцям про побиття під час сварки, однак уже наступного дня суд відпустив колишнього спортсмена під тимчасове звільнення без застави.

Жадсон виступав за донецький "Шахтар" із 2005 до 2011 року, здобувши з клубом низку українських трофеїв, зокрема п'ять чемпіонських титулів, а також Кубок УЄФА-2009. У фіналі проти "Вердера" саме бразилець забив переможний гол.

Також він захищав кольори "Сан-Паулу", "Корінтіанса", провів вісім матчів за національну збірну Бразилії та завершив професійну кар'єру у 2022 році.