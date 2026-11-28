Легендарний бразильський захисник Тіагу Сілва вирішив продовжити професійну кар'єру. У віці 42 років футболіст підписав новий контракт із "Флуміненсе", який діятиме до 31 грудня 2027 року.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт "Флуміненсе" .

Тіагу Сілва залишається у "Флуміненсе"

Бразильський клуб офіційно оголосив про продовження співпраці зі своїм капітаном у п'ятницю, 27 листопада.

Попередня угода футболіста завершувалася наприкінці 2026 року. Тепер Сілва залишиться у команді ще на один сезон.

У клубі привітали рішення ветерана, назвавши його прізвиськом "Монстр" та наголосивши на особливому зв'язку захисника з уболівальниками.

Продовження контракту відбулося на тлі розмов про можливе завершення кар'єри футболіста. Раніше Сілва допускав, що нинішній сезон може стати останнім для нього на професійному рівні.

Однак бразилець вирішив продовжити виступи та залишитися капітаном команди.

Третій етап кар'єри у рідному клубі

Тіагу Сілва є вихованцем академії "Флуміненсе", до якої потрапив ще в 11-річному віці.

За основну команду він уперше виступав у 2006–2008 роках. Саме тоді захисник допоміг клубу виграти Кубок Бразилії у 2007 році та дійти до фіналу Кубка Лібертадорес у 2008-му.

Після тривалої кар'єри в європейському футболі Сілва повернувся до "Флуміненсе" у 2024 році.

У 2025-му він був капітаном команди, яка сенсаційно дійшла до півфіналу клубного чемпіонату світу в США.

Наприкінці того року бразилець залишив клуб, однак у червні 2026-го повернувся та розпочав третій етап виступів за його основну команду.

Загалом Тіагу Сілва провів за "Флуміненсе" 229 матчів, у яких забив 19 голів.

Легендарна кар'єра захисника

До повернення у Бразилію Сілва багато років виступав у провідних європейських чемпіонатах.

Найвідомішими клубами в його кар'єрі стали італійський "Мілан", французький ПСЖ та англійський "Челсі".

Разом із лондонцями захисник виграв Лігу чемпіонів у 2021 році, а у складі ПСЖ здобув численні титули чемпіона Франції.

Також Сілва протягом багатьох років був одним із ключових футболістів збірної Бразилії, за яку провів понад 100 матчів.

Новий контракт означає, що наприкінці сезону-2027 захиснику виповниться вже 43 роки. Попри солідний для професійного футболу вік, бразилець поки не збирається завершувати кар'єру.