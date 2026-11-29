Центральний поєдинок 12-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудеться в неділю, 29 листопада, в Лондоні на стадіоні "Емірейтс". "Арсенал" Мікеля Артети прийме "Манчестер Сіті" Енцо Марески в матчі, результат якого може серйозно змінити розклад сил у чемпіонських перегонах.

Де та коли дивитися матч – повідомляє Sport RBC.UA .

Суперники перед протистоянням

Перед очною зустріччю "Арсенал" одноосібно очолює турнірну таблицю АПЛ із 28 очками після 11 турів. "Манчестер Сіті" посідає третє місце (22 бали), поступаючись "Брайтону" за додатковими показниками та відстаючи від лондонців на шість пунктів.

Команда Мікеля Артети у цьому сезоні робить ставку на баланс та контроль, хоча останні матчі принесли втрату очок. В останніх п'яти поєдинках у всіх турнірах "каноніри" здобули три перемоги – над "Ліверпулем" (1:0), празькою "Славією" у Лізі чемпіонів (2:1) та "Халл Сіті" (1:0), але двічі зіграли внічию – проти "Ньюкасла" в АПЛ (2:2) та дортмундської "Боруссії" в єврокубку (1:1).

Натомість "містяни" перебувають у відчутному ігровому спаді через помилки в обороні та проблеми з балансом у центрі поля. За п'ять попередніх матчів "Манчестер Сіті" виграв лише раз – на виїзді у "Лейпцига" в Лізі чемпіонів, тоді як у двох матчах поступився – "Брайтону" (0:1) та "Ноттінгем Форест" (1:3), а також розписав мирові з "Фулгемом" (1:1) і "Наполі" (2:2).

Кадрові втрати команд

До гри на "Емірейтс" господарі підходять із серйозними кадровими втратами: через травми Мікелю Артеті не допоможуть Букайо Сака та Мартін Субіменді, а участь основного голкіпера Давіда Раї залишається під питанням. У складі "Манчестер Сіті" в лазареті перебуває лише Антуан Семеньйо.

Цього сезону команди вже зустрічалися у матчі за Суперкубок Англії – 16 серпня "Арсенал" розгромив суперника з рахунком 3:0. Загалом лондонці не програють "містянам" у трьох останніх домашніх матчах поспіль.

Де і коли дивитися матч

Гра 12-го туру чемпіонату Англії відбудеться в неділю, 29 листопада, на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

В Україні транслятором матчів англійської Прем'єр-ліги є OTT-платформа Setanta Sports і телеканали Setanta Sports. Вони доступні як у кабельних мережах, так і на інших OTT-платформах.