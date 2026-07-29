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Футбол 29 июля 2026 · 15:14

После вылета с ЧМ-2026: Неймар окончательно ушел из сборной Бразилии

Лучший бомбардир в истории "селесао" поставил точку в выступлениях за национальную команду
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
После вылета с ЧМ-2026: Неймар окончательно ушел из сборной Бразилии
Бразильский принц больше не сыграет за сборную (Фото: neymarjr, Instagram)

Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар окончательно подтвердил решение о завершении международной карьеры. 34-летний нападающий "Сантоса" заявил, что больше не планирует одевать футболку национальной команды.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на испанское издание Sport.es.

Творец истории

Слухи о возможном возвращении звездного форварда появились сразу после завершения чемпионата мира, однако сам футболист опроверг какие-либо надежды болельщиков. Неймар подчеркнул, что его этап в сборной полностью завершен.

"Спасибо, но нет, не сейчас, не со сборной Бразилии. Думаю, я уже создал там историю, и я был очень счастлив. Я многое пережил, я отдавался полностью и всегда боролся за желтую футболку, но, думаю, я больше этого не хочу", - откровенно признался Неймар.

Наследие легенды

Неймар дебютировал за национальную сборную Бразилии в августе 2010 года в 18-летнем возрасте. За 16 лет выступлений он стал одной из самых важных фигур в истории бразильского футбола.

Достаточно сказать, что в 130 матчах за "селесао" он превзошел бомбардирский рекорд легендарного Пеле. На счету Неймара - 80 голов за сборную.

Среди наград, которые бразилец завоевал в составе "пентакампеонов" - "золото" Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и победа в Кубке конфедераций-2013.

Ранее мы сообщали, что об окончании выступлений за свою сборную после мундиаля также объявил Николас Отаменди.

Теги: Неймар Футбол Сборная Бразилии
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