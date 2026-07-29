После вылета с ЧМ-2026: Неймар окончательно ушел из сборной Бразилии

Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии Неймар окончательно подтвердил решение о завершении международной карьеры. 34-летний нападающий "Сантоса" заявил, что больше не планирует одевать футболку национальной команды.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на испанское издание Sport.es .

Творец истории

Слухи о возможном возвращении звездного форварда появились сразу после завершения чемпионата мира, однако сам футболист опроверг какие-либо надежды болельщиков. Неймар подчеркнул, что его этап в сборной полностью завершен.

"Спасибо, но нет, не сейчас, не со сборной Бразилии. Думаю, я уже создал там историю, и я был очень счастлив. Я многое пережил, я отдавался полностью и всегда боролся за желтую футболку, но, думаю, я больше этого не хочу", - откровенно признался Неймар.

Наследие легенды

Неймар дебютировал за национальную сборную Бразилии в августе 2010 года в 18-летнем возрасте. За 16 лет выступлений он стал одной из самых важных фигур в истории бразильского футбола.

Достаточно сказать, что в 130 матчах за "селесао" он превзошел бомбардирский рекорд легендарного Пеле. На счету Неймара - 80 голов за сборную.

Среди наград, которые бразилец завоевал в составе "пентакампеонов" - "золото" Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и победа в Кубке конфедераций-2013.