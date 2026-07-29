Після вильоту з ЧС-2026: Неймар остаточно пішов зі збірної Бразилії

Найкращий бомбардир в історії збірної Бразилії Неймар остаточно підтвердив рішення завершити міжнародну кар'єру. 34-річний нападник "Сантоса" заявив, що більше не планує одягати футболку національної команди.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на іспанське видання Sport.es .

Творець історії

Чутки про можливе повернення зіркового форварда з'явилися одразу після завершення чемпіонату світу, однак сам футболіст спростував будь-які сподівання вболівальників. Неймар наголосив, що його етап у збірній повністю завершено.

"Дякую, але ні, не зараз, не зі збірною Бразилії. Думаю, я вже створив там історію, і я був дуже щасливий. Я багато пережив, я віддавався повністю і завжди боровся за жовту футболку, але, гадаю, я більше цього не хочу", - відверто зізнався Неймар.

Спадщина легенди

Неймар дебютував за національну збірну Бразилії у серпні 2010-го року у 18-річному віці. За 16 років виступів він став однією з найважливіших постатей в історії бразильського футболу.

Достатньо сказати, що у 130 матчах за "селесао" він перевершив бомбардирський рекорд легендарного Пеле. На рахунку Неймара - 80 голів за збірну.

Серед нагород, які бразилець здобув в складі "пентакампеонів" - "золото" Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро та перемога у Кубку конфедерацій-2013.