Після вильоту з ЧС-2026: Неймар остаточно пішов зі збірної Бразилії

Найкращий бомбардир в історії збірної Бразилії Неймар остаточно підтвердив рішення завершити міжнародну кар'єру. 34-річний нападник "Сантоса" заявив, що більше не планує одягати футболку національної команди.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на іспанське видання Sport.es.
Чутки про можливе повернення зіркового форварда з'явилися одразу після завершення чемпіонату світу, однак сам футболіст спростував будь-які сподівання вболівальників. Неймар наголосив, що його етап у збірній повністю завершено.
"Дякую, але ні, не зараз, не зі збірною Бразилії. Думаю, я вже створив там історію, і я був дуже щасливий. Я багато пережив, я віддавався повністю і завжди боровся за жовту футболку, але, гадаю, я більше цього не хочу", - відверто зізнався Неймар.
Неймар дебютував за національну збірну Бразилії у серпні 2010-го року у 18-річному віці. За 16 років виступів він став однією з найважливіших постатей в історії бразильського футболу.
Достатньо сказати, що у 130 матчах за "селесао" він перевершив бомбардирський рекорд легендарного Пеле. На рахунку Неймара - 80 голів за збірну.
Серед нагород, які бразилець здобув в складі "пентакампеонів" - "золото" Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро та перемога у Кубку конфедерацій-2013.
Раніше ми повідомляли, що про закінчення виступів за свою збірну після мундіалю також оголосив Ніколас Отаменді.