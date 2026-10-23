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Футбол 23 октября 2026 · 07:32

После отставки Костюка: "Динамо" переподписало ключевого футболиста на длительный срок

У опорного полузащитника уже два трофея с киевлянами и опыт выступлений за сборную Украины
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
После отставки Костюка: "Динамо" переподписало ключевого футболиста на длительный срок
Николай Михайленко (фото: ФК "Динамо")

Киевское "Динамо" продолжило сотрудничество с полузащитником Николаем Михайленко. Стороны договорились о новом сроке соглашения: воспитанник клубной академии продолжит карьеру в родной команде.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт столичного клуба.

Путь от академии до основы

Михайленко является воспитанником динамовской системы: он выступал за "бело-синих" в ДЮФЛУ, был капитаном юношеской команды и играл за молодежный состав. Опыт взрослого футбола полузащитник получал во время аренд в "Черноморце", "Заре" и "Александрии".

Официальный дебют хавбека за первую команду "Динамо" состоялся 17 августа 2024 года в матче против "Карпат". С тех пор игрок закрепился в составе киевлян, проведя 70 поединков (4 гола и 3 ассиста). Вместе с родным клубом Николай уже успел завоевать два национальных трофея – чемпионство УПЛ в сезоне-2024/25 и Кубок Украины в сезоне-2025/26.

В текущем сезоне Михайленко принял участие в 7 матчах столичного гранда.

После отставки Костюка: &quot;Динамо&quot; переподписало ключевого футболиста на длительный срок

Матчи за сборную

Успехи на клубном уровне позволили полузащитнику привлекаться и в ряды национальной сборной Украины. В составе "сине-желтых" Михайленко провел два матча в 2025 году на международном товарищеском турнире – против Канады и Новой Зеландии.

Предыдущее соглашение игрока истекало в конце нынешнего чемпионата, однако клуб решил заранее сохранить своего воспитанника на длительную перспективу.

Ранее мадридский "Реал" продлил контракт со звездным полузащитником до 2032 года.

Теги: Футбол Динамо
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