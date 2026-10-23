Після відставки Костюка: "Динамо" перепідписало ключового футболіста на тривалий термін

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт столичного клубу .

Шлях від академії до основи

Михайленко є вихованцем динамівської системи: він виступав за "біло-синіх" у ДЮФЛУ, був капітаном юнацької команди та грав за молодіжний склад. Досвід дорослого футболу півзахисник здобував під час оренд у "Чорноморці", "Зорі" та "Олександрії".

Офіційний дебют хавбека за першу команду "Динамо" відбувся 17 серпня 2024 року в матчі проти "Карпат". З того часу гравець закріпився у складі киян, провівши 70 поєдинків (4 голи та 3 асисти). Разом із рідним клубом Микола вже встиг завоювати два національні трофеї – чемпіонство УПЛ у сезоні-2024/25 та Кубок України в сезоні-2025/26.

У поточному сезоні Михайленко взяв участь у 7 зустрічах столичного гранда.

Матчі за національну збірну

Успіхи на клубному рівні дозволили півзахиснику залучатися і до лав національної збірної України. У складі "синьо-жовтих" Михайленко провів два матчі у 2025 році на міжнародному товариському турнірі – проти Канади та Нової Зеландії.

Попередня угода гравця спливала наприкінці нинішнього чемпіонату, проте клуб вирішив завчасно зберегти свого вихованця на тривалу перспективу.