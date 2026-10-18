rbc.ua
UA | RU
Воскресенье, 18 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Футбол Во время матча "Полесье" – "Динамо" возникла потасовка на стадионе (видео)
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 18 октября 2026 · 17:08

Во время матча "Полесье" – "Динамо" возникла потасовка на стадионе (видео)

Матч в Житомире прерывался из-за тревог и пиротехники
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Во время матча "Полесье" – "Динамо" возникла потасовка на стадионе (видео)
Превью центрального матча (фото: instagram.com/fcpolissya)
Додати як бажане джерело в Google

Во время матча девятого тура украинской Премьер-лиги между житомирским "Полисьем" и киевским "Динамо" на трибунах возникла потасовка. Инцидент произошел на секторе болельщиков столичного клуба.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Telegram-канал Футбольный сектор .

Конфликт попал на видео

Telegram-канал "Футбольный сектор" опубликовал видео стычки. На кадрах видно, как несколько человек участвуют в драке на трибуне, в то время как другие наблюдают за конфликтом.

Причины столкновения пока неизвестны. Информации о возможных пострадавших тоже нет.

Матч останавливали из-за чрезмерного использования пиротехники

Драка стала не единственным инцидентом на трибунах во время встречи.

На 28-й минуте главный арбитр Максим Козыряцкий объявил техническую паузу из-за чрезмерного использования пиротехники болельщиками.

В результате над футбольным полем образовался сильный дымовой занавес, который мешал продолжению поединка.

Ход матча "Полесье" – "Динамо"

Поединок девятого тура УПЛ начался 18 октября на Центральном стадионе в Житомире.

"Полесье" обыграло киевлян (3:1), несмотря на то, что с пятой минуты играло в меньшинстве. Вратарь житомирян Олег Кудрик получил прямую красную карточку за игру рукой за пределами штрафной площадки.

Кроме паузы из-за пиротехники, встречу дважды останавливали из-за объявления воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что экс-нападающий киевлян стремится вернуться в клуб уже в статусе главного тренера

Главные матчи
УПЛ 18 октября 13:00
Полесье - : - Динамо
УПЛ 18 октября 13:00
Кривбасс - : - ЛНЗ
АПЛ 18 октября 16:00
Лидс - : - Манчестер Юнайтед
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Калинина снялась из-за травмы, но сыграет в основе турнира WTA: неожиданный поворот для украинки Калинина снялась из-за травмы, но сыграет в основе турнира WTA: неожиданный поворот для украинки Дюбуа дерзко вызвал Усика на трилогию после нокаута: что обещает скандальный британец Дюбуа дерзко вызвал Усика на трилогию после нокаута: что обещает скандальный британец Все решилось за два раунда: кто победил в реванше Дюбуа и Уордли Все решилось за два раунда: кто победил в реванше Дюбуа и Уордли
Мнения
Александр Чепилко
Дюбуа сильнее Вордли. Почему реванш снова может завершиться досрочно Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина