Во время матча "Полесье" – "Динамо" возникла потасовка на стадионе (видео)

Во время матча девятого тура украинской Премьер-лиги между житомирским "Полисьем" и киевским "Динамо" на трибунах возникла потасовка. Инцидент произошел на секторе болельщиков столичного клуба.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Telegram-канал Футбольный сектор .

Конфликт попал на видео

Telegram-канал "Футбольный сектор" опубликовал видео стычки. На кадрах видно, как несколько человек участвуют в драке на трибуне, в то время как другие наблюдают за конфликтом.

Причины столкновения пока неизвестны. Информации о возможных пострадавших тоже нет.

Матч останавливали из-за чрезмерного использования пиротехники

Драка стала не единственным инцидентом на трибунах во время встречи.

На 28-й минуте главный арбитр Максим Козыряцкий объявил техническую паузу из-за чрезмерного использования пиротехники болельщиками.

В результате над футбольным полем образовался сильный дымовой занавес, который мешал продолжению поединка.

Ход матча "Полесье" – "Динамо"

Поединок девятого тура УПЛ начался 18 октября на Центральном стадионе в Житомире.

"Полесье" обыграло киевлян (3:1), несмотря на то, что с пятой минуты играло в меньшинстве. Вратарь житомирян Олег Кудрик получил прямую красную карточку за игру рукой за пределами штрафной площадки.

Кроме паузы из-за пиротехники, встречу дважды останавливали из-за объявления воздушной тревоги.