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Футбол 18 жовтня 2026 · 17:08

Під час матчу "Полісся" – "Динамо" виникла бійка на стадіоні (відео)

Матч у Житомирі переривався через тривоги та піротехніку
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Під час матчу "Полісся" – "Динамо" виникла бійка на стадіоні (відео)
Прев'ю центрального матчу (фото: instagram.com/fcpolissya)
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Під час матчу дев'ятого туру української Прем'єр-ліги між житомирським "Поліссям" та київським "Динамо" на трибунах виникла бійка. Інцидент стався на секторі вболівальників столичного клубу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Telegram-канал Футбольний сектор.

Конфлікт потрапив на відео

Telegram-канал "Футбольний сектор" опублікував відео сутички. На кадрах видно, як кілька людей беруть участь у бійці на трибуні, тоді як інші присутні спостерігають за конфліктом.

Причини сутички наразі невідомі. Інформації про можливих постраждалих також немає.

Матч зупиняли через надмірне використання піротехніки

Бійка стала не єдиним інцидентом на трибунах під час зустрічі.

На 28-й хвилині головний арбітр Максим Козиряцький оголосив технічну паузу через надмірне використання піротехніки вболівальниками.

Унаслідок цього над футбольним полем утворилася сильна димова завіса, яка заважала продовженню поєдинку.

Хід матчу "Полісся" – "Динамо"

Поєдинок дев'ятого туру УПЛ розпочався 18 жовтня на Центральному міському стадіоні в Житомирі.

"Полісся" здолало киян (3:1), попри те, що з п'ятої хвилини грає в меншості. Голкіпер житомирян Олег Кудрик отримав пряму червону картку за гру рукою за межами штрафного майданчика.

Окрім паузи через піротехніку, зустріч двічі зупиняли через оголошення повітряної тривоги.

Раніше повідомлялось, що екс-нападник киян прагне повернутися в клуб уже в статусі головного тренера

Головні матчі
УПЛ 18 жовтня 13:00
Полісся - : - Динамо
УПЛ 18 жовтня 13:00
Кривбас - : - ЛНЗ
АПЛ 18 жовтня 16:00
Лідс - : - Манчестер Юнайтед
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