Японский кандидат на пост президента ФИФА Кодзо Тасима допустил объединение усилий с французом Филиппом Диалло, чтобы помешать Джанни Инфантино остаться во главе организации. В то же время, о снятии собственной кандидатуры японец пока не думает.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN .

Позиция Тасимы и возможный союз

Во время пресс-конференции в Токио Тасима признался, что еще не проводил прямых переговоров с Диалло, однако высоко оценивает его управленческий опыт и видит в нем союзника, а не оппонента. По словам японского функционера, обоих кандидатов объединяют общие этические принципы и стремление реформировать организацию.

В то же время сейчас Тасима не рассматривает вариант снятия своей кандидатуры в пользу француза. Он подчеркнул, что его главная цель – вернуть ФИФА прозрачность и доверие, ведь худшим сценарием для мирового футбола стало бы безальтернативное переизбрание Инфантино.

Примечательно, что позиция Тасимы идет вразрез с официальной линией Азиатской конфедерации футбола (АФК), которая в конце октября в Токио публично поддержала кандидатуру действующего главы ФИФА.

Расклад сил перед выборами

Изначально ожидалось, что Джанни Инфантино, возглавляющий ФИФА с 2016 года, пойдет на выборы без конкурентов. Однако его позиции пошатнулись после резонансной информации о намерениях продать частным инвесторам долю в коммерческих правах на чемпионат мира. Тасима резко раскритиковал эту идею, подчеркнув, что доходы от Мундиаля принадлежат всей организации, а не лично ее президенту.

Выборы президента ФИФА состоятся 18 марта 2027 года, участие в тайном голосовании примут 211 национальных ассоциаций.

Правила первого тура: при наличии трех кандидатов победителю необходимо набрать две трети голосов.

Второй тур: если победитель не определен, претендент с наименьшим количеством голосов выбывает, а для победы достаточно простого большинства (106 голосов).

По неофициальным подсчетам, основанным на предварительных заявлениях федераций, Инфантино уже может рассчитывать примерно на 105 голосов, что делает возможное объединение оппозиции критически важным фактором в будущей кампании.