Норвежский герой: Эдегор принес "Арсеналу" победу над "Наполи"

"Арсенал" начал выступление в новом сезоне Лиги чемпионов по победе над "Наполи". Команда Микеля Артеты на выезде обыграла итальянцев со счетом 1:0, а единственный гол в матче на 75-й минуте забил капитан лондонцев Мартин Эдегор.

"Арсенал" создавал моменты, но не забивал

Первый тайм на стадионе "Диего Армандо Марадона" завершился без голов. При этом именно Арсенал постепенно завладел инициативой и создал несколько хороших возможностей для взятия ворот.

Один из лучших моментов возник после передачи Букайо Сака на Деклана Райса. Англичанин нашел в штрафной Микеля Мерино, но тот пробил головой прямо в руки Алексу Мерету. Голкипер "Наполи" спас свою команду.

Хозяева тоже имели свои шансы. Раммус Гойлунд пытался использовать пространство за спинами защитников "Арсенала", а Кевин Де Брюйне несколько раз подключался к атакам. В одном из эпизодов бельгиец даже отправил мяч в ворота после атаки, однако момент был остановлен из-за офсайда.

После перерыва Арсенал продолжил контролировать игру. Лондонцы много владели мячом и регулярно приближались к штрафной соперника, но долго не могли превратить преимущество в гол.

Эдегор принес "канонирам" три очка

Развязка наступила на 75-й минуте. Бен Уайт и Кристос Цолис провели быструю комбинацию на правом фланге, после чего грек отдал передачу под удар Эдегору. Капитан "Арсенала" мощно пробил в дальний верхний угол – мяч от стойки залетел в ворота.

После пропущенного гола "Наполи" попытался отыграться, однако создать достаточно острые моменты для спасения матча хозяевам не удалось. "Арсенал" мог удвоить преимущество. Уже в компенсированное время Кай Гаверц забил после ошибки голкипера, но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

В итоге "Арсенал" победил "Наполи" со счетом 1:0 и начал основной этап Лиги чемпионов из трех очков. Для команды Артеты это особенно убедительный результат, учитывая, что лондонцы провели выездной матч против сильного итальянского соперника.

Наполи – Арсенал – 0:1

Гол: Эдегор, 75.