Полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Джамал Мусиала получил очередную травму. 23-летний футболист повредил мышцы правого бедра и, по информации немецких СМИ, может больше не сыграть в 2026 году.

Что произошло с Мусиалой

В пятницу, 27 ноября, "Бавария" официально сообщила о новом повреждении своего полузащитника.

Медицинское обследование выявило травму мышц правого бедра. Клуб отметил, что футболист выбыл на неопределенный срок.

По данным СМИ, Мусиала повторно испытал разрыв мышечных волокон. Причем повреждение возникло в том же участке, через который немец уже пропустил почти два месяца.

Новая травма произошла после выхода футболиста на замену в матче Лиги чемпионов против французского "Лилля", который проиграли мюнхенцы со счетом 1:2.

Мусиала провел на поле около 20 минут, после чего снова почувствовал проблемы со бедром.

Когда футболист вернется на поле

Точных сроков восстановления "Бавария" пока не объявила.

По информации СМИ, ориентировочная продолжительность отсутствия Мусиалы будет составлять от четырех до шести недель.

В то же время в клубе опасаются, что реабилитация может затянуться, поскольку предыдущее аналогичное повреждение потребовало почти восемь недель восстановления.

Ожидается, что футболист вернется в игру не раньше января 2027 года.

Таким образом, для Мусиалы календарный 2026 год, вероятнее всего, уже завершился.

Неудачный возврат после двух месяцев отсутствия

Предварительную травму Мусиала получил 24 сентября во время разминки перед матчем сборной Германии против Нидерландов в Лиге наций.

Из-за повреждений он пропустил почти восемь недель.

Возвращение состоялось 20 ноября в поединке Бундеслиги против завершившегося "Кельна" со счетом 1:1.

После этого полузащитник получил игровое время в Лиге чемпионов, однако уже после второго матча снова оказался вне состава.

По данным СМИ, после первой встречи футболист уже ощущал дискомфорт в бедре. Главный тренер Венсан Компани сомневался в его участии в следующем матче, однако Мусиала стремился помочь команде.

Теперь 23-летнему немцу придется снова проходить реабилитацию, а "Бавария" осталась без одного из своих ключевых атакующих футболистов в преддверии заключительного отрезка календарного года.