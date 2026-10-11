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Футбол 11 октября 2026 · 11:39

Моуринью исчез после скандала в матче "Реала": чего тренер боится перед битвами с грандами

Португальский наставник пошел на крайние меры, чтобы не пропустить Эль Классико
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Моуринью исчез после скандала в матче "Реала": чего тренер боится перед битвами с грандами
Жозе Моуринью (фото: x.com/realmadriden)
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Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью после напряженного поединка 8-го тура Ла Лиги против "Вильярреала" принял решение полностью бойкотировать общение с прессой. Португальский специалист пошел на такой шаг, чтобы оградить себя от строгих санкций.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на cope.es.

Причина бойкота

После минимальной победы "сливочных" представители Ла Лиги объявили в смешанной зоне "Сантьяго Бернабеу", что послематчевая пресс-конференция Моуринью отменена. Более того, от общения с журналистами отказались и сами игроки мадридского клуба.

По информации инсайдеров, португальский наставник был в ярости из-за судейских решений и решил промолчать, чтобы не сказать лишнего на эмоциях. Моуринью опасался, что его резкие высказывания в адрес арбитров могут спровоцировать дисквалификацию.

В таком случае тренеру пришлось бы наблюдать за ближайшими принципиальными матчами против "Севильи" (18 октября) и "Барселоны" (25 октября) с трибун, а не со скамейки запасных. Несмотря на то что рассмотрение дела потребовало бы времени, наставник решил не рисковать накануне важных поединков.

Скандал с удалением Винисиуса

Главной причиной возмущения тренерского штаба "Реала" стал спорный эпизод на 73-й минуте встречи. При счете 1:0 в пользу мадридцев (единственный гол в матче забил Ян Диоманде) вингер хозяев Винисиус Жуниор отправил второй мяч в сетку ворот "Вильярреала".

Однако после вмешательства системы ВАР главный арбитр отменил гол. Как выяснилось при повторе, перед ударом бразильский нападающий дернул за волосы полузащитника гостей Натана Салиба. В итоге за этот фол Винисиус получил прямую красную карточку и оставил команду в меньшинстве на заключительном отрезке игры.

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Теги: Футбол Чемпионат Испании Реал Жозе Моуринью
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