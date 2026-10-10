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Футбол 10 октября 2026 · 21:52

Самый быстрый гол в истории Бундеслиги: Бавария дважды спасалась от поражения

"Аугсбург" шокировал мюнхенцев уже на восьмой секунде матча, а драматическое противостояние запомнилось четырьмя отмененными голами.
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Самый быстрый гол в истории Бундеслиги: Бавария дважды спасалась от поражения
Ошибка Нойера (фото ФК Бавария)
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Мюнхенская "Бавария" не смогла победить "Аугсбург" в выездном матче пятого тура чемпионата Германии. Поединок запомнился рекордно быстрым голом, ошибками Мануэля Нойера и четырьмя отменными взятиями ворот гостей.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Рекорд Бундеслиги после ошибки Нойера

Хозяева шокировали лидера уже на первых секундах встречи. Мануэль Нойер неудачно обработал мяч, чем воспользовался Робин Фелльгауэр. Футболист "Аугсбурга" опередил голкипера и отправил мяч в пустые ворота.

Гол был забит спустя 8,37 секунды после начала матча. Это новый рекорд скорейшего взятия ворот в истории Бундеслиги.

После неудачного старта "Бавария" завладела инициативой и начала создавать моменты у ворот соперника. В конце первого тайма Гарри Кейн попал в перекладину, однако до перерыва мюнхенцам так и не удалось сравнять счет.

Четыре отмененных гола и драматическая концовка

В начале второго тайма Луис Диас отправил мяч в сетку, но после просмотра VAR взятие ворот отменили из-за офсайда.

На 55-й минуте гости все-таки восстановили равновесие. Гарри Кейн отдал передачу Исмаэлю Саибари, который точно пробил из пределов штрафной.

Впрочем, уже на 64-й минуте "Аугсбург" снова вышел вперед. Нойер отразил удар Кальвина Бракельманна, однако Родригу Рибейру первым оказался на добивании и переправил мяч в ворота.

"Бавария" продолжила атаковать, но еще два гола мюнхенцев не засчитали из-за положения вне игры.

На 80-й минуте гостям вторично удалось отыграться. Кейн выполнил передачу с левого фланга, а вышедший на замену Натаниэль Браун завершил атаку точным ударом.

В конце встречи Серж Гнабри попал в штангу, а уже в компенсированное время отправил мяч в ворота. Однако и этот гол арбитры отменили из-за офсайда.

Таким образом, "Бавария" во второй раз в сезоне потеряла очки в чемпионате Германии и после пяти туров имеет 11 баллов.

"Аугсбург" – "Бавария" – 2:2 (1:0)

Ранее "Арсенал" вырвал победу над "Лидсом".

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