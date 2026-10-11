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Футбол 11 жовтня 2026 · 11:39

Моурінью зник після скандалу в матчі "Реала": чого тренер боїться перед битвами з грандами

Португальський наставник пішов на крайні заходи, щоб не пропустити Ель Класіко
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Моурінью зник після скандалу в матчі "Реала": чого тренер боїться перед битвами з грандами
Жозе Моурінью (фото: x.com/realmadriden)
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Головний тренер мадридського "Реала" Жозе Моурінью після напруженого поєдинку 8-го туру Ла Ліги проти "Вільярреала" прийняв рішення повністю бойкотувати спілкування з пресою. Португальський фахівець пішов на такий крок, аби захистити себе від суворих санкцій.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на cope.es.

Причина бойкоту

Після мінімальної звитяги "вершкових" представники Ла Ліги оголосили у змішаній зоні "Сантьяго Бернабеу", що післяматчевий брифінг Моурінью скасовано. Більше того, розмовляти з журналістами відмовилися і самі гравці мадридського клубу.

За інформацією інсайдерів, португальський керманич перебував у люті через суддівські рішення та вирішив мовчати, щоб не сказати зайвого у емоціях. Моурінью побоювався, що його різкі висловлювання на адресу арбітрів спровокують дискваліфікацію.

У такому разі наставник змушений був би спостерігати за найближчими принциповими матчами проти "Севільї" (18 жовтня) та "Барселони" (25 жовтня) з трибун, а не з лави запасних. Попри те, що розгляд справи вимагав би часу, тренер вирішив не ризикувати напередодні вирішальних поєдинків.

Скандал із вилученням Вінісіуса

Головною причиною обурення тренерського штабу "Реала" став суперечливий момент на 73-й хвилині зустрічі. За рахунку 1:0 на користь мадридців (єдиний гол у матчі забив Ян Діоманде) вінгер господарів Вінісіус Жуніор відправив другий м'яч у сітку воріт "Вільярреала".

Проте після втручання системи ВАР головний арбітр скасував взяття воріт. Як з'ясувалося під час повтору, перед тим як завдати удару, бразильський нападник смикнув за волосся півзахисника гостей Натана Саліба. У підсумку за цей фол Вінісіус отримав пряму червону картку і залишив команду в меншості на завершальний відрізок гри.

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Теги: Футбол Чемпіонат Іспанії Реал Жозе Моуринью
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