Месси снова попал в скандал в МЛС: как легенда нарывался на драку (видео)

Капитан "Интер Майами" Лионель Месси оказался под угрозой суровых санкций по итогам напряженного поединка регулярного сезона МЛС против "Филадельфии Юнион". Форвард ушел от наказания непосредственно во время игры, но теперь его поступком занялись дисциплинарные органы лиги.

Что произошло в матче с "Филадельфией"

Встреча завершилась со счетом 2:2, а сам Месси отметился забитым мячом, однако главное обсуждение вспыхнуло вокруг другого эпизода.

В разгар матча Месси вступил в стычку с полузащитником соперников Квином Салливаном. Аргентинец совершил движение рукой в сторону лица оппонента и задел его. Между футболистами началась толкотня, после чего арбитр вмешался и разнял участников конфликта. В то же время главный судья не наказал Месси даже желтой карточкой.

В конце матча на поле вспыхнула еще одна стычка, которая уже завершилась удалениями других футболистов.

Это этот луч от Messi to Quinn Sullivan в вопросе? If so, я думаю, що це чрезвычайно обоснованное, но не то, что это, если это incident



Quinn proving he won't back down to anyone tonight lmao #DOOP pic.twitter.com/FqU2UQVdxR https://t.co/tT35oWC24h — Jimmy King (@Jimmyking35) Август 20, 2026

Эпизод рассмотрит МЛС

Несмотря на отсутствие наказания непосредственно во время матча, эпизод с участием Месси должен рассмотреть дисциплинарный комитет МЛС.

Аргентинцу может грозить денежный штраф за неспортивное поведение. В то же время дисциплинарные органы МЛС также могут рассмотреть вопрос о возможной дисквалификации.

Таким образом, под вопросом участие Месси в ближайшем матче "Интер Майами" против "Торонто".

Очередной срыв легенды

Ситуация с Салливаном стала уже не первым эмоциональным эпизодом с участием Месси в последнее время.

16 августа Месси отметился ненадлежащим поведением во время матча против "Нэшвилла" (1:4). Нападающий выразил жесткое недовольство действиями арбитра после третьего пропущенного мяча, заявив, что тот проигнорировал его падение в эпизоде. Получив за свои претензии желтую карточку, Лео саркастически похлопал рефери в ладоши, а сразу после финального свистка подошел к арбитру Дрю Фишеру и выругался ему прямо в глаза.