Мессі знов потрапив у скандал в МЛС: як легенда наривався на бійку (відео)

Капітан "Інтер Маямі" Ліонель Мессі опинився під загрозою суворих санкцій за підсумками напруженого поєдинку регулярного сезону МЛС проти "Філадельфії Юніон". Форвард уникнув покарання безпосередньо під час гри, але тепер його вчинком зайнялися дисциплінарні органи ліги.

Що сталося у матчі з "Філадельфією"

Зустріч завершилася з рахунком 2:2, а сам Мессі відзначився забитим м'ячем, проте головне обговорення спалахнуло довкола іншого епізоду.

У розпал матчу Мессі вступив у сутичку з півзахисником суперників Квінном Салліваном. Аргентинець здійснив рух рукою в бік обличчя опонента та зачепив його. Між футболістами почалася штовханина, після чого арбітр втрутився та розборонив учасників конфлікту. Водночас головний суддя не покарав Мессі навіть жовтою карткою.

Наприкінці поєдинку на полі спалахнула ще одна сутичка, яка вже завершилася вилученнями інших футболістів.

Is this the slap from Messi to Quinn Sullivan in question? If so, I think it’s extremely obnoxious but not that vicious, if this is the incident



Quinn proving he won’t back down to anyone tonight lmao #DOOP pic.twitter.com/FqU2UQVdxR https://t.co/tT35oWC24h — Jimmy King (@Jimmyking35) August 20, 2026

Епізод розгляне МЛС

Попри відсутність покарання безпосередньо під час матчу, епізод за участю Мессі має розглянути дисциплінарний комітет МЛС.

Аргентинцеві може загрожувати грошовий штраф за неспортивну поведінку. Водночас дисциплінарні органи МЛС також можуть розглянути питання про можливу дискваліфікацію.

Таким чином, під питанням участь Мессі в найближчому матчі "Інтер Маямі" проти "Торонто".

Черговий зрив легенди

Ситуація з Салліваном стала вже не першим емоційним епізодом за участю Мессі останнім часом.

16 серпня, Мессі відзначився неналежною поведінкою під час матчу проти "Нешвілла" (1:4). Нападник висловив жорстке невдоволення діями арбітра після третього пропущеного м'яча, заявивши, що той проігнорував його падіння в епізоді. Отримавши за свої претензії жовту картку, Лео саркастично поплескав рефері в долоні, а одразу після фінального свистка підійшов до арбітра Дрю Фішера та вилаявся йому просто в очі.