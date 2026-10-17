Будущий соперник "Шахтера" совершил камбек: "Интер" забил трижды в матче Серии А

Миланский "Интер" одержал волевую победу над "Болоньей" в седьмом туре чемпионата Италии. Команда Кристиана Киву пропустила быстрый гол, однако сумела переломить ход встречи и трижды поразить ворота соперника.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

"Болонья" шокировала гостей быстрым голом

Миланцы подходили к встрече после поражения от бельгийского "Брюгге" (3:4) в Лиге чемпионов. Кроме того, из-за травмы бедра команда не могла рассчитывать на своего капитана и одного из главных бомбардиров Лаутаро Мартинеса.

Хозяева воспользовались проблемами соперника уже в начале встречи. На 10-й минуте Хуан Миранда отдал передачу на Томмазо Побегу, который точным ударом открыл счет.

Пропущенный мяч заставил "Интер" активнее искать возможности у чужих ворот. В то же время, "Болонья" пыталась сдерживать атаки гостей и сохранять минимальное преимущество.

Сравнить счет миланцам удалось незадолго до перерыва. На 44-й минуте Николо Барелла выполнил передачу, а Маркус Тюрам ударом головой отправил мяч в сетку.

Таким образом, на отдых команды ушли при ничейном счете – 1:1.

"Интер" дожал соперника перед встречей с "Шахтером"

Во втором тайме миланцы продолжили давить на оборону хозяев и в конце концов добились своего.

На 69-й минуте Пётр Зелинский ассистировал Карлосу Аугусто, выведшему "Интер" вперед. Для гостей этот гол стал переломным моментом встречи.

"Болонья" пыталась вернуть интригу, однако вместо второго забитого мяча получила третью в свои ворота.

На 83-й минуте Карлос Аугусто уже выступил в роли ассистента, а Анж-Йоан Бонни завершил атаку точным ударом. Этот гол окончательно закрепил преимущество миланского клуба.

Следующим соперником миланцев станет донецкий "Шахтер". Команды встретятся 21 октября в Италии в рамках Лиги чемпионов.

Чемпионат Италии Серия А. 7-й тур

"Болонья" – "Интер" – 1:3 (1:1)

Голы: Побега, 10 – Тюрам, 44, Карлос Аугусто, 69, Бонни, 83.