Майбутній суперник "Шахтаря" здійснив камбек: "Інтер" забив тричі в матчі Серії А

Міланський "Інтер" здобув вольову перемогу над "Болоньєю" в сьомому турі чемпіонату Італії. Команда Крістіана Ківу пропустила швидкий гол, однак зуміла переломити перебіг зустрічі та тричі вразити ворота суперника.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

"Болонья" шокувала гостей швидким голом

Міланці підходили до зустрічі після поразки від бельгійського "Брюгге" (3:4) у Лізі чемпіонів. Крім того, через травму стегна команда не могла розраховувати на свого капітана та одного з головних бомбардирів Лаутаро Мартінеса.

Господарі скористалися проблемами суперника вже на початку зустрічі. На 10-й хвилині Хуан Міранда віддав передачу на Томмазо Побегу, який влучним ударом відкрив рахунок.

Пропущений м'яч змусив "Інтер" активніше шукати можливості біля чужих воріт. Водночас "Болонья" намагалася стримувати атаки гостей і зберігати мінімальну перевагу.

Зрівняти рахунок міланцям вдалося незадовго до перерви. На 44-й хвилині Ніколо Барелла виконав передачу, а Маркус Тюрам ударом головою відправив м'яч у сітку.

Таким чином, на відпочинок команди пішли за нічийного рахунку – 1:1.

"Інтер" дотиснув суперника перед зустріччю із "Шахтарем"

У другому таймі міланці продовжили тиснути на оборону господарів і зрештою домоглися свого.

На 69-й хвилині Пйотр Зелінський асистував Карлосу Аугусто, який вивів "Інтер" уперед. Для гостей цей гол став переломним моментом зустрічі.

"Болонья" намагалася повернути інтригу, проте замість другого забитого м'яча отримала третій у власні ворота.

На 83-й хвилині Карлос Аугусто вже виступив у ролі асистента, а Анж-Йоан Бонні завершив атаку точним ударом. Цей гол остаточно закріпив перевагу міланського клубу.

Наступним суперником міланців стане донецький "Шахтар". Команди зустрінуться 21 жовтня в Італії в межах Ліги чемпіонів.

Чемпіонат Італії. Серія А. 7-й тур

"Болонья" – "Інтер" – 1:3 (1:1)

Голи: Побега, 10 – Тюрам, 44, Карлос Аугусто, 69, Бонні, 83.