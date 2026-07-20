Маленькие герои и большие рекорды: главные достижения ЧМ-2026

Участие в этом мундиале впервые приняли 48 команд, сыгравших 104 матча. Эти рекордные цифры были известны до начала чемпионата мира. Но во время турнира упал целый ряд рекордов, когда-то считавшихся вечными.

Командные рекорды и безумная посещаемость

Мундиаль в Северной Америке установил абсолютный рекорд посещаемости – в ФИФА отчитались, что трибуны стадионов посетили более 6 миллионов болельщиков. Это почти вдвое превысило предыдущий рекорд, установленный на чемпионате мира-1994. Тогда матчи посетили 3,58 млн болельщиков.

Кроме этого, зрители увидели наибольшее количество забитых мячей в истории – 308 голов (средняя результативность – 2,97 гола за игру). Предыдущий рекорд результативности (172 гола на ЧМ-2022) упал еще до начала стадии плейофа.

И несколько странный рекорд – впервые в истории на полях одного мундиаля сыграли шесть футболистов в возрасте 40+ лет. За всю предыдущую историю чемпионатов мира было всего семь таких игроков. А вот на полях Северной Америки сыграли Криштиану Роналду (41 год), Гильерме Очоа (40 лет), Лука Модрич (40 лет), Эдин Джеко (40 лет), Мануэль Нойер (40 лет) и Возинья (40 лет).

40-летний вратарь Кабо-Верде стал одним из открытий этого чемпионата мира (Фото: vozinha1/Instagram)

А вот сборная Аргентины установила несколько неприятных антирекордов. О нуле ударов по воротам в основное время финала мы писали. Но также "Альбиселесте" установили рекорд по количеству красных карточек в финалах мундиалов - в пассиве аргентинцев 3 удаления. Также аргентинцы и бразильцы делят первое место по количеству удалений вообще (по 10 красных карт).

Исторический мундиаль Месси

Капитан и лидер сборной Аргентины на этом турнире переписал целый ряд рекордов. В частности, в возрасте 38 лет он стал старейшим автором хет-трика в истории мундиалов (это произошло в игре против Алжира – 3:0). А выйдя в финале, он также стал старейшим полевым игроком, сыгравшим в решающем матче на чемпионате мира.

Среди голевых достижений Месси - абсолютный рекорд по количеству ассистов на чемпионатах мира (12 результативных передач), лучший бомбардир (по системе гол+пас) в истории мундиалов - 33 результативных действия и статус главного "гвардейца" чемпионатов мира - он сыграл на 34 матчах.

Легендарный аргентинец переписал ряд рекордов мундиалов (Фото: leomessi / Instagram)

10-ка "Альбиселесте" вместе с Криштиану Роналду и вратарем сборной Мексики Гильермо Очоа также стали единственными игроками, которые попадали на шесть чемпионатов мира. А аргентинец и португалец также единственные футболисты, сыгравшие на шести мундиалях.

Феноменальные индивидуальные достижения

И раз мы уже заговорили о других футболистах, то рекорды обновлял не только гениальный Месси. Вот основные индивидуальные достижения, установленные на ЧМ-2026:

Килиан Мбаппе – стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира (22 гола). Также он побил рекорд по голам в плей-офф и стал первым, кто выиграл "Золотую бутсу" на двух мундиалях подряд. А также он обновил собственный рекорд по количеству голов в матчах плейоф – 12 мячей в 12-ти матчах.

– стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира (22 гола). Также он побил рекорд по голам в плей-офф и стал первым, кто выиграл "Золотую бутсу" на двух мундиалях подряд. А также он обновил собственный рекорд по количеству голов в матчах плейоф – 12 мячей в 12-ти матчах. Криштиану Роналду - португалец установил уникальный рекорд, став первым футболистом на планете, забивавшим на шести разных чемпионатах мира (с 2006-го по 2026-й годы).

- португалец установил уникальный рекорд, став первым футболистом на планете, забивавшим на шести разных чемпионатах мира (с 2006-го по 2026-й годы). Майкл Олисе – стал лучшим ассистентом этого турнира. А также французский футболист переписал историю, побив "вечный рекорд" Пеле по числу результативных передач на одном чемпионате мира.

– стал лучшим ассистентом этого турнира. А также французский футболист переписал историю, побив "вечный рекорд" Пеле по числу результативных передач на одном чемпионате мира. Пау Кубарси - получил награду лучшему молодому игроку турнира. Таким образом, он стал лишь вторым защитником, который получил эту награду с момента ее основания.

Юный защитник "Фурии Рохи" вписал свое имя в историю (Фото: FIFA)

Триумф андердогов и возрастной рекорд

Настоящей сенсацией стало выступление сборной Кабо-Верде. Страна с населением чуть более 500 тысяч жителей стала самой маленькой нацией в истории, сумевшей выйти в раунд плей-офф.

А перед этим другая маленькая страна Кюрасао стала самой маленькой страной, которая забивала на чемпионатах мира (156 тысяч жителей). Исторический гол произошел в матче против сборной Германии на групповом этапе. А автором этого гола стал 22-летний полузащитник Ливано Комененсия.

Игроки Кюрасао переписали историю в матче против "бундестим" (Фото: FIFA)

На тренерском мостике историю творил Дик Адвокат. Нидерландский специалист, возглавлявший сборную Кюрасао во время ее дебюта на мировых первенствах, стал старейшим тренером в истории мундиалей – на момент турнира ему исполнилось 78 лет.

Тренерские достижения

Кроме Дика Адвоката, историю переписывали и другие руководители сборных. В частности, Луис де ла Фуэнте стал старейшим тренером в истории, выигрывавшим чемпионат мира. Это достижение ему покорилось в возрасте 65 лет. При этом ранее ни один тренер не выигрывал этот трофей в возрасте старше 59 лет.

Луис де ла Фуэнте привел сборную Испании к триумфу на Евро и чемпионате мира (Фото: FIFA)

А наставник сборной Франции Дидье Дешам обновил целый ряд достижений. В частности, он провел наибольшее количество матчей во главе сборной – 27 игр. Предыдущий рекорд принадлежал тренеру ФРГ Хельмуту Шену (25 матчей).

Также он стал тренером с наибольшим количеством побед на мундиалях – под его руководством "Ле Блё" выиграли 20 матчей. Он обошел того же Шена – в активе у немца 16 побед во главе ФРГ.

Феноменальная "Фурия Роха"

И напоследок – о главных героях турнира. Сборная Испании прошла чемпионат мира без поражений, и установила абсолютный мировой рекорд по длине беспроигрышной серии на мундиалях . В настоящее время их серия насчитывает 38 игр, что на один матч больше, чем у сборной Италии.

Также испанцы стали первой сборной в истории, выигравшей Кубок мира, пропустив в течение турнира всего один гол. Единственным игроком, смогшим пробить защиту испанцев и Унаи Симона, стал Шарль де Кетеларе в 1/4 финала.