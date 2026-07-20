Маленькі герої та великі рекорди: головні досягнення ЧС-2026

Участь у цьому мундіалі вперше взяли 48 команд, які зіграли 104 матчі. Ці рекордні цифри були відомі ще до початку чемпіонату світу. Але під час турніру впала ціла низка рекордів, які колись вважались вічними.

Командні рекорди та шалена відвідуваність

Мундіаль у Північній Америці встановив абсолютний рекорд відвідуваності - в ФІФА відзвітували, що трибуни стадіонів відвідали понад 6 мільйонів уболівальників. Це майже вдвічі перевищило попередній рекорд, який встановив чемпіонат світу-1994. Тоді матчі відвідали 3,58 млн вболівальників.

Окрім цього, глядачі побачили найбільшу кількість забитих м'ячів в історії - 308 голів (середня результативність - 2,97 голи за гру). Попередній рекорд результативності (172 голи на ЧС-2022) впав ще до початку стадії плейоф.

І дещо дивний рекорд - вперше в історії на полях одного мундіалю зіграли шість футболістів у віці 40+ років. За всю попередню історію чемпіонатів світу було лише сім таких гравців. А от на полях Північної Америки зіграли Кріштіану Роналду (41 рік), Гільєрме Очоа (40 років), Лука Модрич (40 років), Едін Джеко (40 років), Мануель Ноєр (40 років) та Возінья (40 років).

40-річний воротар Кабо-Верде став одним із відкриттів цього чемпіонату світу (Фото: vozinha1/Instagram)

А от збірна Аргентини встановила кілька неприємних антирекордів. Про нуль ударів по воротах в основний час фіналу ми писали. Але також "Альбіселесте" встановили рекорд за кількістю червоних карток в фіналах мундіалів - в пасиві аргентинців 3 видалення. Також аргентинці та бразильці ділять переше місце за кількістю.видалень взагалі (по 10 червоних карток).

Історичний мундіаль Мессі

Капітан і лідер збірної Аргентини на цьому турнірі переписав цілу низку рекордів. Зокрема, у віці 38 років він став найстаршим автором хет-трику в історії мундіалів (це сталось у грі проти Алжиру - 3:0). А вийшовши у фіналі, він також став найстаршим польовим гравцем, який зіграв у вирішальному матчі на чемпіонаті світу.

Серед гольових досягнень Мессі - абсолютний рекорд за кількістю асистів на чемпіонатах світу (12 результативних передач), найкращий бомбардир (за системою гол+пас) в історії мундіалів - 33 результативні дії та статус головного "гвардійця" чемпіонатів світу - він зіграв на 34-х матчах.

Легендарний аргентинець переписав низку рекордів мундіалів (Фото: leomessi / Instagram)

10-ка "Альбіселесте" разом із Кріштіану Роналду та воротарем збірної Мексики Гільєрмо Очоа також стали єдиними гравцями, які потрапляли на шість чемпіонатів світу. А аргентинець та португалець також єдині футболісти, які зіграли на шести мундіалях.

Феноменальні індивідуальні досягнення

І раз ми вже заговорили про інших футболістів, то рекорди оновлював не лише геніальний Мессі. Ось основні індивідуальні досягнення, встановлені на ЧС-2026:

Кіліан Мбаппе - став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу (22 голи). Також він побив рекорд за голами у плейоф та став першим, хто виграв "Золоту бутсу" на двох мундіалях поспіль. А також він оновив власний рекорд за кількістю голів в матчах плейоф - 12 м'ячів в 12-ти матчах.

- став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу (22 голи). Також він побив рекорд за голами у плейоф та став першим, хто виграв "Золоту бутсу" на двох мундіалях поспіль. А також він оновив власний рекорд за кількістю голів в матчах плейоф - 12 м'ячів в 12-ти матчах. Кріштіану Роналду - португалець встановив унікальний рекорд, ставши першим футболістом на планеті, який забивав на шести різних чемпіонатах світу (з 2006-го по 2026-й роки).

- португалець встановив унікальний рекорд, ставши першим футболістом на планеті, який забивав на шести різних чемпіонатах світу (з 2006-го по 2026-й роки). Майкл Олісе - став найкращим асистентом цього турніру. А також французький футболіст переписав історію, побивши "вічний рекорд" Пеле за кількістю результативних передач на одному чемпіонаті світу.

- став найкращим асистентом цього турніру. А також французький футболіст переписав історію, побивши "вічний рекорд" Пеле за кількістю результативних передач на одному чемпіонаті світу. Пау Кубарсі - отримав нагороду найкращому молодому гравцю турніру. Таким чином він став лише другим захисником, який отримав цю нагороду з моменту її заснування.

Юний захисник "Фурії Рохи" вписав своє ім'я в історію (Фото: FIFA)

Тріумф андердогів та віковий рекорд

Справжньою сенсацією став виступ збірної Кабо-Верде. Країна з населенням трохи більше ніж 500 тисяч мешканців стала найменшою нацією в історії, яка зуміла вийти до раунду плейоф.

А перед цим інша маленька країна, Кюрасао, стала найменшою країною, яка забивала на чемпіонатах світу (156 тисяч мешканців). Історичний гол стався в матчі проти збірної Німеччини на груповому етапі. А автором цього голу став 22-річний півзахисник Лівано Комененсія.

Гравці Кюрасао переписали історію в матчі проти "бундестім" (Фото: FIFA)

На тренерському містку історію творив Дік Адвокат. Нідерландський фахівець, який очолював збірну Кюрасао під час її дебюту на світових першостях, став найстаршим тренером в історії мундіалів - на момент турніру йому виповнилося 78 років.

Тренерські досягнення

Крім Діка Адвоката історію переписували і інші очільники збірних. Зокрема, Луїс де ла Фуенте став найстаршим тренером в історії, який вигравав чемпіонат світу. Це досягнення йому підкорилось у віці 65 років. При цьому раніше жоден тренер не вигравав цей трофей у віці, старшим за 59 років.

Луїс де ла Фуенте привів збірну Іспанії до тріумфу на Євро та на чемпіонаті світу (Фото: FIFA)

А наставник збірної Франції Дідьє Дешам оновив цілу низку досягнень. Зокрема, він провів найбільшу кількість матчів на чолі збірної - 27 ігор. Попередній рекорд належав тренеру ФРН Хельмуту Шену (25 матчів).

Також він став тренером із найбільшою кількістю перемог на мундіалях - під його керівництвом "Ле Бльо" виграли 20 матчів. Він обійшов того-таки Шена - в активі у німця 16 перемог на чолі ФРН.

Феноменальна "Фурія Роха"

І наостанок - про головних героїв турніру. Збірна Іспанії пройшла чемпіонат світу без поразок, і втсановила абсолютний світовий рекорд за довжиною безпрограшної серії на мундіалях. Наразі їх серія налічує 38 ігор, що на один матч більше, ніж у збірної Італії.

Також іспанці стали першою збірною в історії, яка виграла Кубок світу, пропустивши впродовж турніру всього один гол. Єдиним гравцем, який зміг пробити захист іспанців та Унаї Сімона, став Шарль де Кетеларе в 1/4 фіналу.