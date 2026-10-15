Не только сборная Турции: Ахметов подтвердил интерес к Турану от грандов

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов прокомментировал слухи об интересе к главному тренеру команды Арды Турана со стороны Турецкой футбольной федерации. Он не только подтвердил этот интерес, но и заявил, что за специалистом следят европейские гранды.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью Ахметова клубной пресс-службе "Шахтера" .

Ахметов подтвердил интерес

По словам президента "Шахтера", Турецкая футбольная федерация рассматривает возможность пригласить специалиста на должность наставника национальной команды. Также, по его мнению, Тураном интересуются клубы, желающие видеть его во главе своих команд.

"Я уверен, что и сборная Турции, и Турецкая футбольная федерация думают о том, как пригласить Арду Турана, чтобы он возглавил национальную команду. Я убежден, что об этом думают и многие клубы - как пригласить Арду Турана, чтобы он возглавил какой-то очень большой европейский клуб", — заявил президент "горняков".

Ахметов хочет сохранить Турана в Шахтере

Президент донецкого клуба также подчеркнул, что интерес к турецкому специалисту подтверждает правильность решения пригласить его в команду. Ахметов назвал Турана молодым, смелым, амбициозным и интеллектуальным тренером и выразил уверенность в его большом будущем.

"Мы не ошиблись, а сделали правильный выбор... и его ждет огромное-огромное будущее, я в этом не сомневаюсь. И, конечно, мы будем делать все, чтобы он тренировал "Шахтер", - заверил Ахметов.