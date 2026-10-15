Не лише збірна Туреччини: Ахметов підтвердив інтерес до Турана від грандів

Президент "Шахтаря" Рінат Ахметов прокоментував чутки про інтерес до головного тренера команди Арди Турана з боку Турецької футбольної федерації. Він не лише підтвердив цей інтерес, але й заявив, що за фахівцем слідкують європейські гранди.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інтерв'ю Ахметова клубній пресслужбі "Шахтаря".
За словами президента "Шахтаря", Турецька футбольна федерація розглядає можливість запросити фахівця на посаду наставника національної команди. Також, на його думку, Тураном цікавляться клуби, які хотіли б бачити його на чолі своїх команд.
"Я впевнений, що і збірна Туреччини, і Турецька футбольна федерація думають про те, як запросити Арду Турана, щоб він очолив національну команду. Я переконаний, що про це думають і багато клубів - як запросити Арду Турана, щоб він очолив якийсь дуже й дуже великий європейський клуб", — заявив президент "гірників".
Президент донецького клубу також наголосив, що інтерес до турецького фахівця підтверджує правильність рішення запросити його до команди. Ахметов назвав Турана молодим, сміливим, амбітним та інтелектуальним тренером і висловив упевненість у його великому майбутньому.
"Ми не помилилися, а зробили правильний вибір... і на нього чекає величезне-величезне майбутнє, я в цьому не сумніваюся. І, звичайно, ми робитимемо все, щоб він тренував "Шахтар", - запевнив Ахметов.
Раніше ми повідомляли, що "Шахтар", навіть пропустивши першим, переміг АЕК в другому турі Ліги чемпіонів.