Криворожский "Кривбасс" одержал домашнюю победу над ровенским "Вересом" в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:0. Хозяева прервали девятиматчевую серию без побед, а главный тренер Александр Петраков впервые выиграл поединок в УПЛ.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Два гола "Кривбасса" до перерыва

Встреча состоялась на стадионе "Горняк" в Кривом Роге. Начало матча пришлось отложить из-за воздушной тревоги.

Активнее всего игру начали гости. Форвард "Вереса" Уолли дважды оказывался на ударных позициях. Сначала голкипер криворожцев Кемкин отразил его удар, а затем нападающий пробил мимо ворот.

"Кривбасс" ответил дальним ударом Джованни, однако мяч также не попал в створ ворот.

На 27-й минуте хозяева открыли счет.

Ярослав Шевченко прорвался правым флангом, вошел в штрафную и отдал передачу на Жуана Машаду. Португалец ударом в одно касание отправил мяч в сетку.

Для Машада это был дебютный гол в украинской Премьер-лиге. В то же время завершилась домашняя безголевая серия криворожцев, длившаяся 321 минуту.

Уже на 36-й минуте хозяева удвоили преимущество.

Нави совершил индивидуальный проход к воротам "Вереса" и точным ударом переиграл голкипера.

Вскоре автор второго мяча мог оформить дубль, но на этот раз Горох спас ровенчан.

На перерыв команды ушли при счете 2:0.

"Верес" не смог вернуться в игру

После отдыха гости попытались сократить отставание.

В начале второго тайма Баран завершил одну из атак "Вереса", однако его удар оказался неточным.

"Кривбасс" не ограничивался игрой в обороне и продолжал создавать моменты.

Лучшую возможность увеличить преимущество имел Джованни. После его удара мяч попал в стойку ворот.

В дальнейшем хозяева уверенно действовали в защите и не разрешали сопернику создавать острые моменты.

Несмотря на попытки ровенчан изменить ход встречи, счет остался неизменным.

"Кривбасс" – "Верес" – 2:0 (2:0)

Голы: Машаду (27), Нави (36).

Историческая победа Петракова и антирекорд "Верес"

Успех стал для "Кривбасса" первым после девяти матчей без побед в чемпионате.

В течение этой серии криворожцы четыре раза сыграли вничью и потерпели пять поражений.

Также команда прервала серию из трех домашних поражений.

Для Александра Петракова победа стала первой в тренерской карьере на уровне украинской Премьер-лиги.

В то же время "Верес" продлил клубную антирекордную серию до семи поражений подряд.

Ровенчане также пропускают в течение десяти матчей чемпионата подряд. За этот период в их воротах побывало 20 мячей.

Благодаря победе "Кривбасс" набрал десять очков, опередил оставшийся с девятью баллами "Верес" и улучшил свои позиции в борьбе за сохранение места в элите.