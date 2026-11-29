Черкасский ЛНЗ одержал выездную победу над Эпицентром в 14-м туре Украинской Премьер-лиги. Хозяева дважды допустили ошибки, которые помогли гостям определить судьбу встречи.

УПЛ. 14-й тур

"Эпицентр" – ЛНЗ – 0:2

Голы: Кузык, 32, Рябов, 51

Две ошибки, которые стали решающими

Первый опасный момент создали футболисты ЛНЗ: Пасич на левом фланге штрафной перебросил мяч через Нила и пробил в ближний угол, однако голкипер "Эпицентра" Федотов спас команду.

Давление гостей принесло результат на 32-й минуте. После прострела Ндиаги на Рябова защитник хозяев Липовуз неудачно сыграл на перехвате и фактически выложил мяч под удар Кузыку, который с отскока пробил под перекладину – 0:1.

Сразу после перерыва черкасская команда удвоила преимущество. На 51-й минуте Ндиага перехватил неудачную передачу соперника и вывел на ударную позицию Рябова, который обыграл защитника и низом направил мяч в дальний угол – 0:2.

За весь поединок "Эпицентр" нанес всего два удара по воротам, тогда как гости ответили восемью попытками и довели матч до победы.

Турнирное положение команд

Благодаря этому успеху ЛНЗ набрал 22 очка и закрепился на шестой строчке турнирной таблицы УПЛ, сравнявшись по баллам со львовскими "Карпатами". "Эпицентр" с 13 пунктами остался на 11-м месте.