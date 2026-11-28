Главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук прокомментировал победу над киевским "Динамо" (2:0) в выездном матче 14-го тура УПЛ. Специалист поставил своей команде высокую оценку за тактическое выполнение плана на игру и рассказал о предматчевых ощущениях.

Григорчук оценил тактическую игру "Черноморца"

По словам наставника, одесситам удалось лишить киевлян многих привычных игровых инструментов. Тренер полагает, что забитые мячи стали закономерным следствием качественной тактической работы.

"Мы сыграли на 9 баллов по десятибалльной системе тактически. Мы многих вещей лишили "Динамо", из того, чем они пользуются на поле. За это ребятам действительно можно поставить высокую оценку. Голы – это следствие и для нас это огромный позитив", – рассказал Роман Григорчук.

Главный тренер одесской команды также отметил психологический контекст победы "Черноморца" над "Динамо". По его словам, одесситам достаточно долго не повезло в текущем чемпионате.

"Эта победа – это та вещь, которая нам была очень нужна именно в этот момент. Потому что мы могли выиграть уже не одну игру, но складывалось все немного иначе. Сегодня же все получилось идеально: мы забили мячи и победили", – сказал Григорчук.

Тренер увидел атмосферу чемпионских команд еще до матча

Отдельно специалист рассказал о психологическом состоянии футболистов перед выходом на поле. По его словам, поведение игроков в раздевалке напомнило ему атмосферу в командах, с которыми он раньше получал чемпионские титулы.

"Еще до игры я посмотрел на поведение своих футболистов, их жесты, слова... Я помощнику сказал: "У нас в раздевалке сегодня такая атмосфера, как было в моих чемпионских командах". Это было до игры. А на установке я команде сказал, что сегодня будет тот день, когда мы серьезно и солидно сыграем», – поделился тренер.