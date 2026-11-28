Головний тренер "Чорноморця" Роман Григорчук прокоментував перемогу над київським "Динамо" (2:0) у виїзному матчі 14-го туру УПЛ. Фахівець поставив своїй команді високу оцінку за тактичне виконання плану на гру та розповів про передматчеві відчуття.

Григорчук оцінив тактичну гру "Чорноморця"

За словами наставника, одеситам вдалося позбавити киян багатьох звичних ігрових інструментів. Тренер вважає, що забиті м'ячі стали закономірним наслідком якісної тактичної роботи.

"Ми зіграли на 9 балів по десятибальній системі тактично. Ми багатьох речей позбавили "Динамо", з того, чим вони користуються на полі. За це хлопцям дійсно можна поставити високу оцінку. Голи - це наслідок і для нас це величезний позитив", – розповів Роман Григорчук.

Головний тренер одеської команди також відзначив психологічний контекст перемоги "Чорноморця" над "Динамо". За його словами, одеситам досить довго не щастило у поточному чемпіонаті.

"Ця перемога – це та річ, яка нам була страшенно потрібна саме в цей момент. Бо ми могли виграти вже не одну гру, але складалося все трішки інакше. Сьогодні ж все вийшло ідеально: ми забили м'ячі і перемогли", – сказав Григорчук.

Тренер побачив атмосферу чемпіонських команд ще до матчу

Окремо фахівець розповів про психологічний стан футболістів перед виходом на поле. За його словами, поведінка гравців у роздягальні нагадала йому атмосферу в командах, з якими він раніше здобував чемпіонські титули.

"Ще до гри я подивився на поведінку своїх футболістів, їхні жести, слова... Я помічнику сказав: "У нас в роздягальні сьогодні така атмосфера, як було в моїх чемпіонських командах". Це було до гри. А на установці я команді сказав, що сьогодні буде той день, коли ми серйозно і солідно зіграємо", – поділився тренер.