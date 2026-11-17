Ровенский "Верес" официально завершил процедуру финансового оздоровления и восстановил платежеспособность. 17 ноября Хозяйственный суд Ровенской области утвердил отчет управляющего санацией клуба, закрыл производство по делу о банкротстве и прекратил процедуру санации.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт НК "Верес".
Хозяйственный суд Ровенской области 17 ноября утвердил отчет управляющего санацией публичного акционерного общества "Ровенский народный клуб "Верес". Согласно решению суда, клуб возобновил платежеспособность и официально вышел из процедуры банкротства.
Финансовое оздоровление ровенской команды длилось около трех лет. Производство по делу о банкротстве было открыто в ноябре 2023 года.
Утвержденный судом план санации предусматривал урегулирование задолженности клуба. В частности, речь шла о списании части долговых обязательств и передаче кредиторам дополнительной части эмиссии акций.
Исполняющий обязанности руководителя народного клуба Юрий Приварский назвал решение суда чрезвычайно важным событием для организации. Он поблагодарил всех, кто поддерживал "Верес" в течение сложного финансового периода.
"Мы прошли непростой путь, проделали непростую работу и наконец можем сказать, что эта страница перевернута. Спасибо всем, кто верил в "Верес", поддерживал клуб и работал ради этого результата. Двигаемся к новым победам", - заявил Приварский.
Производство по делу о банкротстве "Верес" начали в ноябре 2023-го года. основанием тогда явилось заявление общества с ограниченной ответственностью "Строительная фирма Базиспромстрой".
В июле 2021 года на официальных ресурсах "Верес" сообщал, что "Базиспромстрой" выбрали генподрядчиком для строительства футбольных полей с искусственным и натуральным покрытием на тренировочной базе, частично возведенной на улице Защитников Мариуполя.
Президент "Вереса" Иван Надеин во время встречи с журналистами уверял, что футбольный клуб не обанкротился. При этом отмечал, что "Верес" имеет задолженность перед подрядчиком на 100 миллионов гривен. Он говорил, что процедура будет урегулирована законным способом.
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