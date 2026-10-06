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Футбол 06 октября 2026 · 09:21

Кейн остается в "Баварии": клуб договорился с форвардом о новом контракте

Стороны достигли принципиальной договоренности о продлении соглашения, которое должно действовать до 2029 года
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Кейн остается в "Баварии": клуб договорился с форвардом о новом контракте
Харри Кейн (фото: ФК "Бавария")
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"Бавария" и Харри Кейн достигли принципиальной договоренности о новом контракте. Переговоры между мюнхенским клубом и 33-летним английским нападающим вышли на финальную стадию, а последние детали соглашения еще согласовываются.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на инсайдера Флориана Плеттенберга.

Кейн останется в Мюнхене до 2029 года

По информации источника, новый контракт Кейна с "Баварией" будет рассчитан до 2029 года. Действующее соглашение англичанина с мюнхенцами действует до лета 2027 года.

Стороны уже достигли принципиального согласия, однако официальное подписание пока не состоялось. Конкретная дата церемонии подписания также не назначена.

Кейн присоединился к "Баварии" летом 2023 года, перейдя из "Тоттенхема". За это время форвард провел за мюнхенцев 154 официальных матча, забил 152 гола и отдал 34 результативных передачи.

Англичанин претендует на "Золотой мяч"

Продление контракта происходит на фоне лучшего периода Кейна в карьере. В сезоне-2025/26 нападающий забил 73 гола за "Баварию" и сборную Англии и остается среди главных претендентов на "Золотой мяч".

В то же время, в борьбе за престижную индивидуальную награду англичанин уже не является единоличным фаворитом. По актуальным котировкам первое место сейчас занимает Ламин Ямаль, а Кейн остается одним из главных претендентов.

Кейн планировал остаться в "Баварии"

По данным Sky Sport, намерение Кейна продолжить выступления за "Баварию" не изменилось в течение переговоров. Теперь клуб и футболист должны согласовать последние детали, после чего новое соглашение можно будет официально оформить.

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Теги: Бавария Футбол
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