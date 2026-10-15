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Футбол 15 октября 2026 · 17:00

"Прятался в туалете": Будковский вспомнил, как переживал первые дни в "Шахтере" после переезда из Киева

Нападающий рассказал, почему не попал в столичную академию и как переехал в Донецк
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Прятался в туалете": Будковский вспомнил, как переживал первые дни в "Шахтере" после переезда из Киева
Филипп Будковский после матча с "Динамо" (фото: ФК "Заря")
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Капитан луганской "Зари" Филипп Будковский вспомнил о начале своей футбольной карьеры. Уроженец Киева искренне признался, что с детства мечтал носить футболку "Динамо", однако судьбоносный случай направил его в академию главного конкурента.

Об этом Филипп Будковский рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Отказ в Киеве и приглашение из Донецка

Будковский начал свой путь в детско-юношеском футболе, выступая за киевский "Отрадный". После успешной финальной части ДЮФЛ, где его команда опередила сверстников из "Динамо", юный нападающий рассчитывал на приглашение от киевского гранда. Однако тренер динамовцев решил не брать игроков из этого состава.

"Да, была мечта попасть в "Динамо" и играть за "Динамо". Но оказалось, что у меня другой путь. Тренер "Отрадного" подошел и говорит: "подходили скауты "Шахтера", интересовались, так что если есть желание – могу дать номер". Дал номер, я поехал в "Шахтер", сыграл там две игры. Помощником директора академии тогда как раз был Патрик ван Леувен. И так получилось, что меня оставили. Остался – и уже окончательно", – вспомнил нападающий.

Слезы в общежитии

Переезд в 14-летнем возрасте в другой город стал для юного футболиста настоящим испытанием. Игрок вспоминает, что первые недели давались ему морально чрезвычайно тяжело из-за разлуки с семьей.

"Сначала ехал как на приключение. Но когда родители уехали и я остался один, все стало по-другому… Здесь дом, родители, друзья, школа, а там – общежитие. Честно говоря, первые недели две я бывало прятался в туалете – морально было очень тяжело. Но потом адаптировался, подружился с ребятами, и как-то пошло-поехало, стало легче", – признался Будковский.

Опыт в "Шахтере"

Хотя Будковский стал лучшим бомбардиром в истории молодежной сборной Украины, за первую команду "Шахтера" в официальных матчах он так и не сыграл. Впрочем, форвард с благодарностью относится к этому периоду.

"Отношусь спокойно. Когда-то, очень давно, я попадал в заявку – был единственным из молодежного состава. Потом ушел в аренду, а позже меня на полгода позвали обратно в "Шахтер". Впрочем, шанса не дали. Но я тренировался с выдающимися футболистами – Фернандиньо, Дуглас Коста, Виллиан, Дарио Срна, Шевчук, Ракицкий… Все они – легенды "Шахтера", поэтому было приятно чему-то у них научиться", – подытожил игрок.

Ранее мы сообщали, что Будковский также рассказал, как от него избавились в "Полисе" . А полное интервью нападающего об академии "Шахтера", выступления за "Зарю", европейский опыт и не только - читайте по ссылке.

Теги: Динамо Заря Шахтер Футбол
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