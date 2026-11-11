"Парень с видом нищего": испанский блоггер показал кадры из современной жизни звезды футбола

Легендарный бразильский форвард Адриано снова привлек внимание футбольных болельщиков. В сети распространили видео, на котором бывший нападающий исполняет футбольные трюки прямо на улице, выглядя при этом как местный нищий.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на видео, опубликованное испанским блоггером Франом Наварро в X (Twitter) .

Адриано выполнил 32 набивки мяча на улице

Бывший нападающий сборной Бразилии и миланского "Интера" на опубликованном видео с голым торсом, в шортах и тапочках демонстрирует футбольное мастерство, которое никуда не исчезло даже спустя десять лет после завершения профессиональной карьеры.

Во время импровизированного выступления Адриано выполнил 32 набивки подряд. Он не только удерживал мяч в воздухе, но и продемонстрировал несколько технических приемов: в частности, положил мяч на голову и опрокинул его между ног.

Los chavales jóvenes no lo recordarán, pero este señor de nombre Adriano Leite con aspecto de mendigo era el 9 de Brasil que destrozaba defensas. pic.twitter.com/eALXrcZwt2 — Fran Navarro (@fran_navarr0) November 10, 2026

Карьера Адриано: звезда "Интера" и триумфатор Кубка Америки

Адриано Лейте Рибейро, прозванный Императором во время выступлений в Италии, родился в 1982 году в Рио-де-Жанейро и прошел подготовку в академии "Фламенго".

Самый яркий период его европейской карьеры пришелся на выступления за миланский "Интер", цвет которого он защищал с 2001-го до 2009 года, с перерывом на аренду в "Парму". Вместе с "нерадзурри" нападающий выиграл два чемпионских титула Серии А, Кубок Италии и Суперкубок страны.

Важную роль Адриано сыграл и в сборной Бразилии. На Кубке Америки-2004 он стал лучшим бомбардиром турнира с семью голами. В частности, нападающий забил мяч в финале против Аргентины, помогая бразильцам сравнять счет. В конце концов, сборная Бразилии победила в серии пенальти и завоевала трофей.

Личные проблемы и завершение карьеры

После смерти отца в 2004 году карьера Адриано постепенно начала переживать сложный период. Сам футболист в разных интервью рассказывал, что потеря близкого человека оказала большое влияние на его психологическое состояние, физическую форму и выступления на поле. Впоследствии он также публично признавал проблемы с алкогольной зависимостью.

На карьеру бразильца повлияли и многочисленные травмы. Среди них - разрыв ахиллова сухожилия во время выступлений за "Коринтианс", из-за которого нападающий надолго выпал из игры и так и не смог вернуться на прежний уровень.

Окончательно Адриано завершил профессиональные выступления в 2016 году. Последним этапом его карьеры стал короткий и не слишком успешный период в полупрофессиональном американском клубе "Майами Юнайтед".

Чем занимается бывшая звезда футбола сейчас

Сейчас Адриано остается связанным с футболом, хотя и не ведет активную публичную жизнь. Он работает послом спортивного бренда в Бразилии и присоединяется к проектам Института Futebol de Rua – организации, которая популяризирует футбол среди жителей малообеспеченных общин.

Также бывший нападающий поддерживает тесную связь с Вила-Крузейру – районом Рио-де-Жанейро, где он вырос. Несмотря на то, что Адриано давно там не живет, он регулярно посещает родные места.