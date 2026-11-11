"Хлопець з виглядом жебрака": іспанський блогер показав кадри з сучасного життя зірки футболу

Легендарний бразильський форвард Адріано знову привернув увагу футбольних уболівальників. У мережі поширили відео, на якому колишній нападник виконує футбольні трюки просто на вулиці, виглядаючи при цьому як місцевий жебрак.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на відео, опубліковане іспанським блогером Франом Наварро в X (Twitter) .

Адріано виконав 32 набивання м'яча на вулиці

Колишній нападник збірної Бразилії та міланського "Інтера" на опублікованому відео із голим торсом, у шортах і капцях демонструє футбольну майстерність, яка нікуди не зникла навіть через десять років після завершення професійної кар'єри.

Під час імпровізованого виступу Адріано виконав 32 набивання поспіль. Він не лише утримував м'яч у повітрі, а й продемонстрував кілька технічних прийомів: зокрема, поклав м'яч на голову та перекинув його між ногами.

Los chavales jóvenes no lo recordarán, pero este señor de nombre Adriano Leite con aspecto de mendigo era el 9 de Brasil que destrozaba defensas. pic.twitter.com/eALXrcZwt2 — Fran Navarro (@fran_navarr0) November 10, 2026

Кар'єра Адріано: зірка "Інтера" та тріумфатор Кубка Америки

Адріано Лейте Рібейро, якого під час виступів в Італії прозвали Імператором, народився 1982-го року в Ріо-де-Жанейро та пройшов підготовку в академії "Фламенго".

Найяскравіший період його європейської кар'єри припав на виступи за міланський "Інтер", кольори якого він захищав із 2001-го до 2009 року, з перервою на оренду в "Парму". Разом із "нерадзуррі" нападник виграв два чемпіонські титули Серії А, Кубок Італії та Суперкубок країни.

Важливу роль Адріано відіграв і в національній збірній Бразилії. На Кубку Америки-2004 він став найкращим бомбардиром турніру із сімома голами. Зокрема, нападник забив м'яч у фіналі проти Аргентини, допомігши бразильцям зрівняти рахунок. Зрештою збірна Бразилії перемогла в серії пенальті та здобула трофей.

Особисті проблеми та завершення кар'єри

Після смерті батька у 2004-му році кар'єра Адріано поступово почала переживати складний період. Сам футболіст у різних інтерв'ю розповідав, що втрата близької людини сильно вплинула на його психологічний стан, фізичну форму та виступи на полі. Згодом він також публічно визнавав проблеми з алкогольною залежністю.

На кар'єру бразильця вплинули й численні травми. Серед них - розрив ахіллового сухожилля під час виступів за "Корінтіанс", через який нападник надовго випав із гри та так і не зміг повернутися на попередній рівень.

Остаточно Адріано завершив професійні виступи у 2016-му році. Останнім етапом його кар'єри став короткий і не надто успішний період у напівпрофесійному американському клубі "Маямі Юнайтед".

Чим займається колишня зірка футболу зараз

Нині Адріано залишається пов'язаним із футболом, хоча й не веде активного публічного життя. Він працює амбасадором спортивного бренду в Бразилії та долучається до проєктів Інституту Futebol de Rua - організації, яка популяризує футбол серед мешканців малозабезпечених громад.

Також колишній нападник підтримує тісний зв'язок із Віла-Крузейру - районом Ріо-де-Жанейро, де він виріс. Попри те, що Адріано вже давно там не живе, він регулярно відвідує рідні місця.