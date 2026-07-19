В ФИФА пообещали пересмотреть внедрение пауз на гидратацию после ЧМ-2026 из-за давления фанатов

Глава департамента глобального развития футбола ФИФА Арсен Венгер заявил, что организация проведет тщательный анализ целесообразности обязательных пауз на гидратацию. Эффективность нововведения оценят сразу после завершения чемпионата мира.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью Арсена Венгера для BBC Sport .

Обязательные остановки в матчах для водопоя, введенные на полях США, Канады и Мексики, вызвали неоднозначную реакцию у болельщиков. И Арсен Венгер признал, что нововведения часто критиковали зрители на трибунах и у экранов, поскольку это сбивало темп поединков.

Особое возмущение вызвало применение этого правила во время игр на крытых стадионах, где жара и прямые солнечные лучи не мешали футболистам. Однако, как пояснил французский специалист, регламент соревнований потребовал соблюдения единого стандарта для всех встреч.

Этическая сторона и защита игроков

Несмотря на критику, Венгер убежден, что организаторы поступили правильно, поставив в приоритет здоровье спортсменов и равные возможности. И пообещал, что ФИФА дополнительно проанализирует такое нововведение.

"Мне не показалось, что они изменили результаты матчей, но мы работаем для людей, которые смотрят футбол, поэтому сделаем выводы после турнира. Перед стартом турнира это решение вызвало вопрос, но с нравственной точки зрения нужно было дать шанс большему количеству сборных. Я убежден, что это было правильное решение, и оно оказалось успешным", - подчеркнул Арсен Венгер.

Окончательный вердикт по поводу того, останутся ли обязательные паузы на гидратацию в международном регламенте на постоянной основе, ФИФА вынесет после изучения медицинских и статистических отчетов по итогам мундиаля.