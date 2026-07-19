rbc.ua
UA | RU
Понеділок, 20 липня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол В ФІФА пообіцяли переглянути впровадження пауз на гідратацію після ЧС-2026 через тиск фанатів
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 19 липня 2026 · 17:24

В ФІФА пообіцяли переглянути впровадження пауз на гідратацію після ЧС-2026 через тиск фанатів

На невдоволення вболівальників відповів легендарний Арсен Венгер
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
В ФІФА пообіцяли переглянути впровадження пауз на гідратацію після ЧС-2026 через тиск фанатів
Французький фахівець виступив на захист нововведення (Фото: FIFA)

Керівник департаменту глобального розвитку футболу ФІФА Арсен Венгер заявив, що організація проведе ретельний аналіз доцільності обов’язкових пауз на гідратацію. Ефективність нововведення оцінять одразу після завершення чемпіонату світу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інтерв'ю Арсена Венгера для BBC Sport.

Обов'язкові зупинки в матчах для водопою, запроваджені на полях США, Канади та Мексики викликали неоднозначну реакцію в уболівальників. І Арсен Венгер визнав, що нововведення часто критикували глядачі на трибунах та біля екранів, оскільки це збивало темп поєдинків.

Особливе обурення викликало застосування цього правила під час ігор на критих стадіонах, де спека та пряме сонячне проміння не заважали футболістам. Проте, як пояснив французький фахівець, регламент змагань вимагав дотримання єдиного стандарту для всіх зустрічей.

Етична сторона та захист гравців

Попри критику, Венгер переконаний, що організатори вчинили правильно, поставивши в пріоритет здоров'я спортсменів та рівні можливості. Та пообіцяв, що ФІФА додатково проаналізує таке нововведення.

"Мені не здалося, що вони змінили результати матчів, але ми працюємо для людей, які дивляться футбол, тому зробимо висновки після турніру. Перед стартом турніру це рішення викликало запитання, але з етичної точки зору потрібно було дати шанс більшій кількості збірних. Я переконаний, що це було правильне рішення, і воно виявилося успішним", - підкреслив Арсен Венгер.

Остаточний вердикт щодо того, чи залишаться обов'язкові паузи на гідратацію у міжнародному регламенті на постійній основі, ФІФА винесе після вивчення медичних та статистичних звітів за підсумками мундіалю.

Раніше в авторській колонці для РБК-Україна, коментатор Кирило Круторогов поділився враженнями від півфінальних ігор на мундіалі.

Теги: Футбол Чемпіонат світу ЧС 2026 ФІФА
Головні матчі
ЧС-2026 Матч завершився
Іспанія 1:0 Аргентина
ЧС-2026 Матч завершився
Франція 4:6 Англія
Головні новини
Хто повернув росіян у спорт та де з ними можуть перетнутися українці: перелік федерацій Хто повернув росіян у спорт та де з ними можуть перетнутися українці: перелік федерацій Капітана молодіжної збірної України визнали MVP Євробаскета U-20 Капітана молодіжної збірної України визнали MVP Євробаскета U-20 Збірна України з волейболу перемогла Німеччину у матчі Ліги націй Збірна України з волейболу перемогла Німеччину у матчі Ліги націй
Точки зору
Михайло Метревелі
Українські клуби у єврокубках: чого чекати від "Динамо", "Полісся" та "ЛНЗ" Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Вадим Шевякін
Чому Іспанія заслужено виграла чемпіонат світу з футболу Вадим Шевякін Спортивний коментатор, журналіст, футбольний експерт