Фартовый для киевлян: стало известно, кто будет судить матч "Шахтер" - "Динамо" в Кубке Украины

Комитет арбитров УАФ определил судейскую бригаду на матч 1/8 финала Кубка Украины между "Шахтером" и "Динамо". Встреча состоится 27 октября на "Арене Львов".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт киевского "Динамо".

Кто будет судить матч "Шахтер" – "Динамо"

Главным арбитром поединка назначен 36-летний Виктор Копиевский из Кропивницкого. В этом сезоне он работал на матчах квалификации Лиги Европы и Лиги конференций, а также отсудил три встречи Украинской Премьер-лиги.

Один из матчей УПЛ с участием Копиевского "игра "Вереса" против "Шахтера", которая завершилась победой дончан со счетом 3:0, на поединках "Динамо" в чемпионате Украины в этом сезоне арбитр пока не работал.

Состав судейской бригады:

Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Ассистенты арбитра: Сергей Шлончак (Черкассы), Владимир Нижник (Винница).

Четвертый арбитр: Дмитрий Евтухов (Днепр).

Наблюдатель арбитража: Евгений Геренд (Калуш).

Арбитр VAR: Александр Деревинский (Хмельницкий).

Ассистент VAR: Николай Балакин (Киевская область).

Наблюдатель VAR: Михаил Овчар (Калуш).

Приятные воспоминания для киевлян

Стоит отметить, что в 2019 году Копиевский уже работал на матче 1/8 финала Кубка между "Динамо" и "Шахтером". Тогда победу праздновали киевляне.

Тогда в основное время команды обменялись голами Сидорчука и Степаненко. А победу "Динамо" в экстратаймах принес Денис Попов.

Другие назначения на Кубок

Отметим, что всего на двух из восьми матчей будет работать система VAR.

27 октября, вторник

13:00. "Левый Берег" - "Верес". Арбитр – Александр Соловьян (Киевская область). Арбитр VAR – Андрей Коваленко (Полтава).

28 октября, среда

11:00. "Маяк" – ФК "Харьков". Арбитр – Назарий Дьордь (Ужгород).

11:00. ФК "Чернигов" – "Эпицентр". Арбитр – Дмитрий Осауленко (Киев).

15:30. ЛНЗ – "Металлист". Арбитр – Дмитрий Кубряк (Одесса).

15:30. "Полесье" - "Новый раздел". Арбитр – Владимир Новохатний (Черкассы).

29 октября, четверг