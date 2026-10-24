Фартовый для киевлян: стало известно, кто будет судить матч "Шахтер" - "Динамо" в Кубке Украины

Комитет арбитров УАФ определил судейскую бригаду на матч 1/8 финала Кубка Украины между "Шахтером" и "Динамо". Встреча состоится 27 октября на "Арене Львов".
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт киевского "Динамо".
Главным арбитром поединка назначен 36-летний Виктор Копиевский из Кропивницкого. В этом сезоне он работал на матчах квалификации Лиги Европы и Лиги конференций, а также отсудил три встречи Украинской Премьер-лиги.
Один из матчей УПЛ с участием Копиевского "игра "Вереса" против "Шахтера", которая завершилась победой дончан со счетом 3:0, на поединках "Динамо" в чемпионате Украины в этом сезоне арбитр пока не работал.
Состав судейской бригады:
Стоит отметить, что в 2019 году Копиевский уже работал на матче 1/8 финала Кубка между "Динамо" и "Шахтером". Тогда победу праздновали киевляне.
Тогда в основное время команды обменялись голами Сидорчука и Степаненко. А победу "Динамо" в экстратаймах принес Денис Попов.
Отметим, что всего на двух из восьми матчей будет работать система VAR.
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