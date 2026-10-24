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Футбол 24 жовтня 2026 · 15:01

Фартовий для киян: стало відомо, хто судитиме матч "Шахтар" - "Динамо" у Кубку України

Арбітр та його бригада працювали на матчах Ліги Європи та Ліги конференцій цього сезону
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Фартовий для киян: стало відомо, хто судитиме матч "Шахтар" - "Динамо" у Кубку України
Сталі відомі судді на Класичне в Кубку України (Фото: ФК "Динамо")

Комітет арбітрів УАФ визначив суддівську бригаду на матч 1/8 фіналу Кубка України між "Шахтарем" і "Динамо". Зустріч відбудеться 27 жовтня на "Арені Львів".

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт київського "Динамо".

Хто судитиме матч "Шахтар" - "Динамо"

Головним арбітром поєдинку призначено 36-річного Віктора Копієвського з Кропивницького. У поточному сезоні він працював на матчах кваліфікації Ліги Європи та Ліги конференцій, а також відсудив три зустрічі Української Прем’єр-ліги.

Один із матчів УПЛ за участю Копієвського " гра "Вереса" проти "Шахтаря", яка завершилася перемогою донеччан із рахунком 3:0. На поєдинках "Динамо" в чемпіонаті України цього сезону арбітр поки не працював.

Склад суддівської бригади:

  • Головний арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький).
  • Асистенти арбітра: Сергій Шлончак (Черкаси), Володимир Нижник (Вінниця).
  • Четвертий арбітр: Дмитро Євтухов (Дніпро).
  • Спостерігач арбітражу: Євген Геренда (Калуш).
  • Арбітр VAR: Олександр Деревінський (Хмельницький).
  • Асистент VAR: Микола Балакін (Київська область).
  • Спостерігач VAR: Михайло Овчар (Калуш).

Приємні спогади для киян

Варто зазначити, що в 2019-му році Копієвський вже працював на матчі 1/8 фіналу Кубка між "Динамо" та "Шахтарем". Тоді перемогу святкували кияни.

Тоді в основний час команди обмінялися голами Сидорчука та Степаненка. А перемогу "Динамо" в екстра-таймах приніс Денис Попов.

Інші призначення на Кубок

Зазначимо, що лише на двох із восьми матчів працюватиме система VAR.

27 жовтня, вівторок

  • 13:00. "Лівий Берег" - "Верес". Арбітр - Олександр Солов’ян (Київська область). Арбітр VAR – Андрій Коваленко (Полтава).

28 жовтня, середа

  • 11:00. "Маяк" - ФК "Харків". Арбітр - Назарій Дьордь (Ужгород).
  • 11:00. ФК "Чернігів" - "Епіцентр". Арбітр - Дмитро Осауленко (Київ).
  • 15:30. ЛНЗ - "Металіст". Арбітр - Дмитро Кубряк (Одеса).
  • 15:30. "Полісся" - "Новий Розділ". Арбітр - Володимир Новохатній (Черкаси).

29 жовтня, четвер

  • 13:00. "Зоря" - "Кривбас". Арбітр - Олександр Омельченко (Слов’янськ).
  • 18:00. "Карпати" - "Олександрія". Арбітр – Максим Козиряцький (Запоріжжя).

Раніше ми повідомляли, що "Динамо" перемогло в першому матчі Кендзьорека на посту головного тренера.

Теги: Футбол Кубок України Динамо Шахтар
Головні матчі
УПЛ 24 жовтня 13:00
Лівий Берег - : - ЛНЗ
УПЛ 24 жовтня 13:00
Епіцентр - : - Харків
АПЛ 24 жовтня 14:30
Астон Вілла - : - Манчестер Сіті
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