Фартовий для киян: стало відомо, хто судитиме матч "Шахтар" - "Динамо" у Кубку України

Комітет арбітрів УАФ визначив суддівську бригаду на матч 1/8 фіналу Кубка України між "Шахтарем" і "Динамо". Зустріч відбудеться 27 жовтня на "Арені Львів".
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт київського "Динамо".
Головним арбітром поєдинку призначено 36-річного Віктора Копієвського з Кропивницького. У поточному сезоні він працював на матчах кваліфікації Ліги Європи та Ліги конференцій, а також відсудив три зустрічі Української Прем’єр-ліги.
Один із матчів УПЛ за участю Копієвського " гра "Вереса" проти "Шахтаря", яка завершилася перемогою донеччан із рахунком 3:0. На поєдинках "Динамо" в чемпіонаті України цього сезону арбітр поки не працював.
Склад суддівської бригади:
Варто зазначити, що в 2019-му році Копієвський вже працював на матчі 1/8 фіналу Кубка між "Динамо" та "Шахтарем". Тоді перемогу святкували кияни.
Тоді в основний час команди обмінялися голами Сидорчука та Степаненка. А перемогу "Динамо" в екстра-таймах приніс Денис Попов.
Зазначимо, що лише на двох із восьми матчів працюватиме система VAR.
27 жовтня, вівторок
28 жовтня, середа
29 жовтня, четвер
Раніше ми повідомляли, що "Динамо" перемогло в першому матчі Кендзьорека на посту головного тренера.