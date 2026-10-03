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Футбол 03 октября 2026 · 20:06

Экс-капитан "Динамо": Могли победить Нидерланды в финале Евро

Бывший защитник киевлян Анатолий Демьяненко вспомнил решающий матч чемпионата Европы-1988
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Экс-капитан "Динамо": Могли победить Нидерланды в финале Евро
Анатолий Демьяненко в сборной СССР (фото: личный архив Анатолия Демьяненко)
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Бывший капитан киевского "Динамо" и сборной СССР Анатолий Демьяненко вспомнил финал чемпионата Европы 1988 против Нидерландов и заявил, что его команда имела возможности получить трофей.

Об этом Анатолий Демьяненко рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Футбол бывает жестоким

В финале Евро-1988 сборная СССР уступила Нидерландам. При этом на групповом этапе турнира команда Демьяненко смогла победить будущих чемпионов Европы.

"Конечно, могли побеждать голландцев в финале, тем более, в группе обыграли их. Но стоит подчеркнуть, что команда у них была очень приличная – ван Бастен, Гуллит, Райкаард, Куман и т.д. К сожалению, это футбол, и иногда он бывает очень жестоким", – рассказал Демьяненко.

Ощущение недосказанности

Кроме того, бывший защитник вспомнил выступления сборной СССР на чемпионатах мира, где команда завершила своё выступление на стадии 1/8 финала.

"У нас была очень сильная команда, которой вполне по силам было побороться за медали и, собственно, за Кубок мира. Команда была на подъеме, выглядела очень достойно, все нас боялись. Но ощущение недосказанности после того чемпионата осталось: мы не должны были останавливаться на стадии 1/8 финала", — отметил экс-игрок "Динамо".

По словам Демьяненко, та сборная была достаточно сильной, чтобы бороться за медали на чемпионате мира. Также особыми эмоциями для него запомнился ЧМ-1982 в Испании – первый в его карьере.

Ранее Демьяненко рассказал о настройке на финал Кубка кубков-1986 на фоне Чернобыльской катастрофы

Теги: Футбол
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