Екс-капітан "Динамо": Могли перемогти Нідерланди у фіналі Євро

Колишній капітан київського "Динамо" та збірної СРСР Анатолій Дем’яненко пригадав фінал чемпіонату Європи 1988 року проти Нідерландів та заявив, що його команда мала можливості здобути трофей

Футбол буває жорстоким

У фіналі Євро-1988 збірна СРСР поступилася Нідерландам. При цьому на груповому етапі турніру команда Дем’яненка змогла перемогти майбутніх чемпіонів Європи.

"Звичайно, могли перемагати голландців у фіналі, тим паче, у групі обіграли їх. Але варто наголосити, що команда в них була дуже пристойна – ван Бастен, Гулліт, Райкаард, Куман тощо. На жаль, це футбол, і часом він буває дуже жорстоким", – розповів Дем’яненко.

Відчуття недомовленості

Також екс-захисник пригадав виступи збірної СРСР на чемпіонатах світу, який команда завершила виступи на стадії 1/8 фіналу.

"У нас була дуже сильна команда, якій цілком до снаги було поборотися за медалі та, власне, Кубок світу. Команда була на ходу, дуже пристойно виглядала, усі нас боялися. Але відчуття недомовленості після того чемпіонату залишилося, ми не мали зупинятися на стадії 1/8 фіналу", – зазначив екс-гравець "Динамо".

За словами Дем’яненка, та збірна була достатньо сильною, щоб боротися за медалі на Мундіалі. Також особливими емоціями для нього запам’ятався ЧС-1982 в Іспанії – першим у його кар’єрі.