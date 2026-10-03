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Футбол 03 жовтня 2026 · 16:22

"Люди чекали позитиву": Дем'яненко розповів про налаштування на фінал Кубка кубків-1986 на тлі Чорнобильської катастрофи

Легендарний капітан київського клубу розповів про реакцію закордонної преси та установки Валерія Лобановського перед вирішальним матчем проти "Атлетіко"
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Люди чекали позитиву": Дем'яненко розповів про налаштування на фінал Кубка кубків-1986 на тлі Чорнобильської катастрофи
Анатолій Дем'яненко із капітанською пов'язкою (Фото: особистий архів Анатолія Дем'яненка)
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Колишній капітан київського "Динамо" Анатолій Дем'яненко пригадав атмосферу навколо фіналу Кубка володарів Кубків-1986 проти мадридського "Атлетіко". Тріумфальний для киян поєдинок відбувся лише за тиждень після вибуху на Чорнобильській АЕС.

Про це Анатолій Дем'яненко розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.

Невідомість і радянська секретність

За словами Дем'яненка, команда виїхала з Києва одразу після трагедії, оскільки за календарем на динамівців чекав виїзний поєдинок проти московського "Спартака". Проте справжніх масштабів катастрофи футболісти тоді не усвідомлювали через тотальну політику замовчування СРСР:

"Про справжні масштаби трагедії не знали - лише те, що сталося щось серйозне, можна сказати, знали про все лише поверхово. Це ж Радянський Союз, самі розумієте, яка секретність була… Коли приїхали туди, звичайно, нас зустрічали багато журналістів, телевізійників, нам казали, що повертатися взагалі не можна, що сталася дуже велика трагедія", - поділився спогадами легенда киян.

Настанови Лобановського та емоції перемоги

Попри важке психологічне тло та тривожні новини з батьківщини, головний тренер "Динамо" Валерій Лобановський зумів знайти правильні слова, аби мотивувати підопічних на вирішальний бій у Ліоні.

"Нам, як ніколи, треба виграти, показати свою гру та здобути перемогу, тому що люди чекають якогось позитиву", - пригадав слова легендарного тренера Дем'яненко.

Динамівці продемонстрували свій найкращий футбол, розгромивши "Атлетіко" з рахунком 3:0, після чого на команду чекали щирі привітання та довгоочікуване святкування історичного успіху.

Раніше ми повідомляли, що легенда "Динамо" підтвердив, що може повернутися до тренерської роботи. Повне інтерв'ю із Анатлієм Дем'яненком читайте за посиланням.

Теги: Футбол Динамо
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