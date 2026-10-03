"Люди чекали позитиву": Дем'яненко розповів про налаштування на фінал Кубка кубків-1986 на тлі Чорнобильської катастрофи

Колишній капітан київського "Динамо" Анатолій Дем'яненко пригадав атмосферу навколо фіналу Кубка володарів Кубків-1986 проти мадридського "Атлетіко". Тріумфальний для киян поєдинок відбувся лише за тиждень після вибуху на Чорнобильській АЕС.

Невідомість і радянська секретність

За словами Дем'яненка, команда виїхала з Києва одразу після трагедії, оскільки за календарем на динамівців чекав виїзний поєдинок проти московського "Спартака". Проте справжніх масштабів катастрофи футболісти тоді не усвідомлювали через тотальну політику замовчування СРСР:

"Про справжні масштаби трагедії не знали - лише те, що сталося щось серйозне, можна сказати, знали про все лише поверхово. Це ж Радянський Союз, самі розумієте, яка секретність була… Коли приїхали туди, звичайно, нас зустрічали багато журналістів, телевізійників, нам казали, що повертатися взагалі не можна, що сталася дуже велика трагедія", - поділився спогадами легенда киян.

Настанови Лобановського та емоції перемоги

Попри важке психологічне тло та тривожні новини з батьківщини, головний тренер "Динамо" Валерій Лобановський зумів знайти правильні слова, аби мотивувати підопічних на вирішальний бій у Ліоні.

"Нам, як ніколи, треба виграти, показати свою гру та здобути перемогу, тому що люди чекають якогось позитиву", - пригадав слова легендарного тренера Дем'яненко.

Динамівці продемонстрували свій найкращий футбол, розгромивши "Атлетіко" з рахунком 3:0, після чого на команду чекали щирі привітання та довгоочікуване святкування історичного успіху.