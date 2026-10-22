Дисквалификация до 2048 года: ФИФА повторно наказала тренера-насильника из ДР Конго

ФИФА продолжила отстранение конголезского тренера Джонатана Букабаквы еще через пять лет после появления видео, на которых он снова проводит занятия с детьми. Наказание также получили местная федерация футбола и клуб наставника.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на британское издание The Guardian .

Тренер нарушил 20-летний запрет

В 2023 году ФИФА запретила Джонатану Букабакви заниматься тренерской деятельностью в течение 20 лет. Решение было принято после того, как специалиста осудили в Демократической Республике Конго за сексуальное насилие над несовершеннолетними.

Однако впоследствии появились видеоматериалы, на которых Букабаква снова проводит тренировки с детьми. После этого ФИФА решила продлить его отстранение еще на пять лет.

Сам тренер заявил, что не знал дисквалификации, поскольку, по его словам, не получал уведомлений от международных футбольных организаций.

ФИФА оштрафовала федерацию и клуб

Помимо продолжения дисквалификации Букабакву оштрафовали на 15 тысяч долларов.

Финансовые санкции также применили к Конголезской федерации футбола (FECOFA) и клубу "Расинг Клуб Баки", который тренировал специалист. Каждая из этих организаций должна заплатить по 50 тысяч долларов.

Кроме того, ФИФА обязала FECOFA ввести программу мониторинга деятельности футбольных функционеров и работников клубов.

Тренер отбывал наказание в тюрьме

В 2023 году Букабакву приговорили к тюремному заключению за сексуальное насилие над несовершеннолетними. В прошлом году его уволили.

Несмотря на судебный приговор и запрет ФИФА тренер вернулся к работе с детьми, что и стало поводом для нового решения футбольной организации.