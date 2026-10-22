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Футбол 22 жовтня 2026 · 20:15

Дискваліфікація до 2048 року: ФІФА повторно покарала тренера-гвалтівника з ДР Конго

Джонатан Букабаква знову тренував дітей попри 20-річну заборону, накладену у 2023 році
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Дискваліфікація до 2048 року: ФІФА повторно покарала тренера-гвалтівника з ДР Конго
Відсторонення тренера продовжили ще на 5 років (Фото: FIFA)

ФІФА продовжила відсторонення конголезького тренера Джонатана Букабакви ще на п’ять років після появи відео, на яких він знову проводить заняття з дітьми. Також покарання отримали місцева федерація футболу та клуб наставника.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на британське видання The Guardian.

Тренер порушив 20-річну заборону

У 2023-му році ФІФА заборонила Джонатану Букабакві займатися тренерською діяльністю протягом 20 років. Рішення ухвалили після того, як фахівця засудили в Демократичній Республіці Конго за сексуальне насильство над неповнолітніми.

Однак згодом з’явилися відеоматеріали, на яких Букабаква знову проводить тренування з дітьми. Після цього ФІФА вирішила продовжити його відсторонення ще на п’ять років.

Сам тренер заявив, що не знав про дискваліфікацію, оскільки, за його словами, не отримував повідомлень від міжнародних футбольних організацій.

ФІФА оштрафувала федерацію та клуб

Окрім продовження дискваліфікації, Букабакву оштрафували на 15 тисяч доларів.

Фінансові санкції також застосували до Конголезької федерації футболу (FECOFA) та клубу "Расінг Клуб Бакі", який тренував фахівець. Кожна з цих організацій має сплатити по 50 тисяч доларів.

Крім того, ФІФА зобов’язала FECOFA запровадити програму моніторингу діяльності футбольних функціонерів і працівників клубів.

Тренер відбував покарання у в’язниці

У 2023-му році Букабакву засудили до тюремного ув’язнення за сексуальне насильство над неповнолітніми. Минулого року його звільнили.

Попри судовий вирок і заборону ФІФА, тренер повернувся до роботи з дітьми, що й стало приводом для нового рішення футбольної організації.

Раніше ми повідомляли, що "Барселона" поскаржилася в УЄФА на фанатів ПСЖ через агресивний та образливий банер.

Теги: Футбол ФІФА
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