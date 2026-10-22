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Футбол 22 октября 2026 · 18:46

"Динамо" усилило тренерский штаб двумя иностранными специалистами

К штабу киевского клуба присоединились Даниэль Войташ и бывший игрок сборной Польши Гжегож Войтковяк
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Динамо" усилило тренерский штаб двумя иностранными специалистами
Новые ассистенты тренера столичного клуба (Фото: ФК "Динамо")

Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Мацей Кендзерек получил двух новых помощников. В тренерский штаб первой команды киевского клуба вошли польские специалисты Даниэль Войташ и Гжегож Войтковяк.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт киевского "Динамо".

Усиление штаба киевлян

Меньше чем через неделю после увольнения с должности главного тренера Игоря Костюка, тренерский штаб его временного преемника пополнили два специалиста.

Киевский клуб сообщил о присоединении Даниэля Войташа и Гжегожа Войтковяка и поздравил их с новыми должностями.

Кто такой Даниэль Войташ

Даниэль Войташ родился 15 июля 1982 года и имеет тренерскую лицензию PRO УЕФА. Он начал тренерскую карьеру в 2009 году в польском клубе Orzeł Babienica Psary.

В 2024 году Войташ работал главным аналитиком сборной Польши, после чего был ассистентом главного тренера варшавской "Легии" и "Радомяка".

В течение карьеры польский специалист также работал в тренерских штабах "Вигры", "Стали" из Мельца, "Короны", "Полонии" из Битома, "Одры", "Стомиля" и "Заглембе". Кроме того, он возглавлял "Скру" из Ченстоховы.

Войтковяк – бывший игрок сборной Польши

Гжегож Войтковяк родился 26 января 1984 года. В прошлом он выступал за национальную сборную Польши и становился чемпионом страны в составе "Леха" из Познани.

После завершения игровой карьеры летом 2021 года Войтковяк сразу начал тренерскую деятельность в структуре "Леха". Сначала он работал ассистентом тренера команды U19, а затем возглавил юношеский коллектив.

С января по май 2024 года польский специалист был ассистентом главного тренера первой команды "Леха". После этого, до апреля 2026 года, он руководил дублирующим составом клуба.

Ранее мы сообщали, что тренером "Динамо" может стать легенда клуба.

Теги: Футбол Динамо
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