"Динамо" усилило тренерский штаб двумя иностранными специалистами

Исполняющий обязанности главного тренера "Динамо" Мацей Кендзерек получил двух новых помощников. В тренерский штаб первой команды киевского клуба вошли польские специалисты Даниэль Войташ и Гжегож Войтковяк.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт киевского "Динамо" .

Усиление штаба киевлян

Меньше чем через неделю после увольнения с должности главного тренера Игоря Костюка, тренерский штаб его временного преемника пополнили два специалиста.

Киевский клуб сообщил о присоединении Даниэля Войташа и Гжегожа Войтковяка и поздравил их с новыми должностями.

Кто такой Даниэль Войташ

Даниэль Войташ родился 15 июля 1982 года и имеет тренерскую лицензию PRO УЕФА. Он начал тренерскую карьеру в 2009 году в польском клубе Orzeł Babienica Psary.

В 2024 году Войташ работал главным аналитиком сборной Польши, после чего был ассистентом главного тренера варшавской "Легии" и "Радомяка".

В течение карьеры польский специалист также работал в тренерских штабах "Вигры", "Стали" из Мельца, "Короны", "Полонии" из Битома, "Одры", "Стомиля" и "Заглембе". Кроме того, он возглавлял "Скру" из Ченстоховы.

Войтковяк – бывший игрок сборной Польши

Гжегож Войтковяк родился 26 января 1984 года. В прошлом он выступал за национальную сборную Польши и становился чемпионом страны в составе "Леха" из Познани.

После завершения игровой карьеры летом 2021 года Войтковяк сразу начал тренерскую деятельность в структуре "Леха". Сначала он работал ассистентом тренера команды U19, а затем возглавил юношеский коллектив.

С января по май 2024 года польский специалист был ассистентом главного тренера первой команды "Леха". После этого, до апреля 2026 года, он руководил дублирующим составом клуба.