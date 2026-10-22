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Футбол 22 жовтня 2026 · 18:46

"Динамо" посилило тренерський штаб двома іноземними фахівцями

До штабу київського клубу приєдналися Даніель Войташ і колишній гравець збірної Польщі Гжегож Войтковяк
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Динамо" посилило тренерський штаб двома іноземними фахівцями
Нові асистенти тренера столичного клубу (Фото: ФК "Динамо")

Виконувач обов’язків головного тренера "Динамо" Мацєй Кендзьорек отримав двох нових помічників. До тренерського штабу першої команди київського клубу увійшли польські фахівці Даніель Войташ і Гжегож Войтковяк.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт київського "Динамо".

Посилення штабу киян

Менше ніж за тиждень після звільнення з посади головного тренера Ігоря Костюка, тренерський штаб його тимчасового наступника поповнили два фахівця.

Київський клуб повідомив про приєднання Даніеля Войташа та Гжегожа Войтковяка та привітав їх із новими посадами.

Хто такий Даніель Войташ

Даніель Войташ народився 15 липня 1982-го року та має тренерську ліцензію PRO УЄФА. Він розпочав тренерську кар’єру у 2009-му році в польському клубі Orzeł Babienica Psary.

У 2024-му році Войташ працював головним аналітиком збірної Польщі, після чого був асистентом головного тренера варшавської "Легії" та "Радом’яка".

Протягом кар’єри польський фахівець також працював у тренерських штабах "Вігри", "Сталі" з Мельця, "Корони", "Полонії" з Битома, "Одри", "Стоміля" та "Заглембє". Крім того, він очолював "Скру" з Ченстохови.

Войтковяк - колишній гравець збірної Польщі

Гжегож Войтковяк народився 26 січня 1984-го року. У минулому він виступав за національну збірну Польщі та ставав чемпіоном країни у складі "Леха" з Познані.

Після завершення ігрової кар’єри влітку 2021-го року Войтковяк одразу розпочав тренерську діяльність у структурі "Леха". Спочатку він працював асистентом тренера команди U19, а згодом очолив юнацький колектив.

Із січня до травня 2024-го року польський фахівець був асистентом головного тренера першої команди "Леха". Після цього, до квітня 2026 року, він керував дублюючим складом клубу.

Раніше ми повідомляли, що тренером "Динамо" може стати легенда клубу.

Теги: Футбол Динамо
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