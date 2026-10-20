rbc.ua
UA | RU
Вторник, 20 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Футбол Деклассировали соперника: сборная Украины по футзалу ударно начала отбор на ЧМ
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 20 октября 2026 · 21:17

Деклассировали соперника: сборная Украины по футзалу ударно начала отбор на ЧМ

"Сине-желтые" сняли все вопросы о победителе еще в первом тайме
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Деклассировали соперника: сборная Украины по футзалу ударно начала отбор на ЧМ
Сборная Украины ударно стартовала в отборе на ЧМ (Фото: Ассоциация футзала Украины)

Во вторник, 20 октября, сборная Украины по футзалу начала квалификационный этап на чемпионат мира 2028. В стартовом матче "сине-желтые" разгромили Эстонию.

О ходе и результате матча сообщает Sport RBC.UA.

Ход матча

Команда Александра Косенко сняла все вопросы о победителе еще в первом тайме - украинцы отличились семь раз. Даниил Абакшин оформил хеттрик, дублем отличился Николай Микитюк, по одному голу забили Ростислав Семенченко и Игорь Чернявский.

Единственный гол эстонцев забил Денис Внуков, а второй гол в свои ворота срезал Назар Швед. Впрочем, во втором тайме Вадим Данилюк и Илья Приходько отличились еще раз и установили окончательный счет.

Квалификация на ЧМ-2028. Основной раунд, 20 октября

Эстония – Украина – 2:9 (2:7)

Голы: Абакшин, 1, 12, 18; Микитюк, 10, 15; Семенченко, 11; Чернявский, 20; Данилюк, 26; Приходько, 32 – Внуков, 2; Швед (автогол), 13

Турнирные расклады

Украина попала в отборочную группу 9, где сыграет не только против Эстонии, но и Словакии. Первая игра со словаками состоится 10 ноября, а ответные матчи запланированы уже на 2027-й год.

На предыдущем мировом первенстве, которое состоялось в 2024 году, украинцы завоевали историческую "бронзу". В матче за третье место "сине-желтые" разгромили Францию со счетом 7:1.

Ранее мы сообщали о скандале в ФИФА из-за России и как 18 стран пошли на радикальный шаг и сорвали планы организации.

Теги: Сборная Украины Чемпионат мира
Главные матчи
Лига чемпионов 20 октября 22:00
ПСЖ - : - Барселона
Лига чемпионов 20 октября 22:00
Ливерпуль - : - Вильярреал
Лига чемпионов 20 октября 22:00
Штуттгарт - : - Атлетико
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
ПСЖ против "Барселоны" и тяжелый экзамен "Шахтера": главные матчи 3-го тура Лиги чемпионов ПСЖ против "Барселоны" и тяжелый экзамен "Шахтера": главные матчи 3-го тура Лиги чемпионов Не только звезды грандов: кто вошел в символическую сборную 9-го тура УПЛ Не только звезды грандов: кто вошел в символическую сборную 9-го тура УПЛ Последний шанс на WTA Finals: что нужно Костюк для фантастического прорыва Последний шанс на WTA Finals: что нужно Костюк для фантастического прорыва
Мнения
Максим Гайовий
"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель
Александр Чепилко
Дюбуа сильнее Вордли. Почему реванш снова может завершиться досрочно Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист