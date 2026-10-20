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Футбол 20 жовтня 2026 · 21:17

Декласували суперника: збірна України з футзалу ударно розпочала відбір на ЧС

"Синьо-жовті" зняли всі питання щодо переможця ще в першому таймі
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Декласували суперника: збірна України з футзалу ударно розпочала відбір на ЧС
Збірна України ударно стартувала у відборі на ЧС (Фото: Асоціація футзалу України)

У вівторок, 20 жовтня, збірна України з футзалу розпочала кваліфікаційний етап на чемпіонат світу 2028. У стартовому матчі "синьо-жовті" розгромили Естонію.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Перебіг матчу

Команда Олександра Косенка зняла всі питання щодо переможця ще в першому таймі - українці відзначилися сім разів. Даниіл Абакшин оформив хеттрик, дублем відзначився Микола Микитюк, по одному голу забили Ростислав Семенченко та Ігор Чернявський.

Єдиний гол естонців забив Денис Внуков, а другий гол у власні ворота зрізав Назар Швед. Втім, у другому таймі Вадим Данилюк та Ілля Приходько відзначились ще по разу і встановили остаточний рахунок.

Кваліфікація на ЧС-2028. Основний раунд, 20 жовтня

Естонія - Україна - 2:9 (2:7)

Голи: Абакшин, 1, 12, 18; Микитюк, 10, 15; Семенченко, 11; Чернявський, 20; Данилюк, 26; Приходько, 32 - Внуков, 2; Швед (автогол), 13.

Турнірні розклади

Україна потрапила до відбіркової групи 9, де зіграє не лише проти Естонії, а й проти Словаччини. Перша гра зі словаками відбудеться 10 листопада, а матчі-відповіді заплановані вже на 2027-й рік.

На попередній світовій першості, яка відбулася у 2024-му році, українці здобули історичну "бронзу". У матчі за третє місце "синьо-жовті" розгромили Францію з рахунком 7:1.

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Теги: Збірна України Чемпіонат світу
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Ліга чемпіонів 20 жовтня 22:00
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Ліга чемпіонів 20 жовтня 22:00
Штутгарт - : - Атлетіко
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