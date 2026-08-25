Дебют на стадионе прадеда: за "Лацио" сыграл правнук Муссолини

23-летний защитник Романо Флориани Муссолини впервые вышел в составе взрослой команды римского "Лацио" в официальном матче Серии А. Дебют состоялся на стадионе, который в свое время открыл его прадед Бенито Муссолини.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Серии А.

Совпадение и историческая параллель

Защитник оказался на поле уже на 19-й минуте поединка, заменив основного игрока "бьянкочелести" Адама Марушича, который получил повреждение.

И этот дебют произошел при редком историческом совпадении - дебютный матч футболиста прошел на домашней арене "Болоньи" - "Ренато Далль'Ара". Именно этот стадион ровно сто лет назад, в 1926 году, лично открывал его прадед – итальянский диктатор Бенито Муссолини.

Муссолини на открытии арены (Фото: X.com)

Сам матч закончился победой "Лацио".

Путь к первой команде римлян

Роман Муссолини является воспитанником академии римлян, однако до этого момента получал игровую практику в арендах. В частности, у него есть опыт выступлений за "Пескара", "Юве Стабию" и "Кремонезе".

Следует отметить, что на своей форме игрок использует только свое имя "Романо" или первую часть двойной фамилии с дополнительной буквой "Флориани М" - чтобы избежать политических ассоциаций.

Муссолини и "Лацио"

Считается, что Бенито Муссолини был поклонником "Лацио", как и его ближайшее окружение. Хотя сейчас историки спорят по поводу чувств итальянского диктатора к римскому клубу, Муссолини имел официальный билет члена клуба и часто посещал матчи "орлов".

Неудивительно, что часть радикального болельщика "Лацио" (в частности группировка на трибуне Curva Nord ) исторически разделяет праворадикальные и неофашистские идеи.