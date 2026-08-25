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Футбол 25 серпня 2026 · 17:52

Дебют на стадіоні прадіда: за "Лаціо" зіграв правнук Муссоліні

Домашню арену "Болоньї" понад 100 років тому відкрив саме Беніто Муссоліні
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Дебют на стадіоні прадіда: за "Лаціо" зіграв правнук Муссоліні
Романо Муссоліні дебютував в основній команді "Лаціо" (Фото: romanoflorianimussolini, Instagram)
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23-річний захисник Романо Флоріані Муссоліні вперше вийшов у складі дорослої команди римського "Лаціо" в офіційному матчі Серії А. Дебют відбувся на стадіоні, який свого часу відкрив його прадід Беніто Муссоліні.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Серії А.

Збіг обставин та історична паралель

Захисник опинився на полі вже на 19-й хвилині поєдинку, замінивши основного гравця "б'янкочелесті" Адама Марушича, який зазнав ушкодження.

І цей дебют стався за рідкісного історичного збігу - дебютний матч футболіста пройшов на домашній арені "Болоньї" - "Ренато Далль'Ара". Саме цей стадіон рівно сто років тому, у 1926 році, особисто відкривав його прадід - італійський диктатор Беніто Муссоліні.

Дебют на стадіоні прадіда: за &quot;Лаціо&quot; зіграв правнук МуссолініМуссоліні на відкритті арени (Фото: X.com)

Сам матч закінчився перемогою "Лаціо".

Шлях до першої команди римлян

Романо Муссоліні є вихованцем академії римлян, проте до цього моменту здобував ігрову практику в орендах. Зокрема, він має досвід виступів за "Пескару", "Юве Стабію" та "Кремонезе".

Варто зазначити, що на своїй формі гравець використовує лише своє ім'я "Романо" або першу частину подвійного прізвища з додатковою літерою "Флоріані М" - щоб уникати політичних асоціацій.

Муссоліні та "Лаціо"

Вважається, що Беніто Муссоліні був прихильником "Лаціо", як і його найближче оточення. Хоча зараз історики сперечаються щодо почуттів італійського диктатора до римсього клубу, Муссоліні мав офіційний квиток члена клубу та часто відвідував матчі "орлів".

Не дивно, що частина радикального вболівальницького руху "Лаціо" (зокрема угруповання на трибуні Curva Nord) історично розділяє праворадикальні та неофашистські ідеї.

Раніше ми повідомляли, що в матчі проти "Лаціо" за "Болонью" дебютував український форвард Артем Довбик.

Теги: Футбол Лацио
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