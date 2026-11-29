Лондонский "Арсенал" и "Манчестер Сити" не определили победителя в центральном матче 12 тура английской Премьер-лиги. Напряженное противостояние на стадионе "Эмирейтс" завершилось результативной ничьей - 2:2.

Об этом сообщает Sport RBC.UA

Как прошел матч "Арсенал" – "Манчестер Сити"

Хозяева активно начали встречу, однако первыми отличились подопечные Энцо Марески. На 34-й минуте Эрлинг Холанд воспользовался ошибкой соперника и ударом в обвод переиграл голкипера лондонцев Давида Рая.

Впрочем, преимущество "горожан" продержалось всего шесть минут. Микель Мерино головой сбросил мяч на Кая Гаверца, восстановившего с близкого расстояния равновесие. На перерыв команды ушли при счете 1:1.

Драматическая концовка и вмешательство VAR

Уже на 48-й минуте "Манчестер Сити" снова повел в счете. Айюб Буадди отобрал мяч у Мартина Эдегора и ассистировал Энцо Фернандесу, забившему второй гол гостей.

Команда Микеля Артеты пыталась отыграться, однако долго не могла реализовать свои моменты. В частности, возможность отличиться упустил Виктор Декереш.

Спасти лондонцев от поражения удалось Юрриену Тимберу. Защитник переправил мяч в сетку после подачи с углового на 83-й минуте.

Эпизод длительное время проверяли с помощью VAR из-за возможной игры рукой и нарушения правил против вратаря Джанлуиджи Доннаруммы. В конце концов, взятие ворот засчитали.

В компенсированное время гости претендовали на пенальти из-за возможной игры рукой в штрафной "Арсенала". Однако одиннадцатиметровый назначен не был.

"Арсенал" – "Манчестер Сити" – 2:2 (1:1)

Голы: Гаверц, 40, Тимбер, 83 – Голланд, 34, Фернандес, 48.

Что значит результат для команд

"Арсенал" сохранил лидерство в турнирной таблице АПЛ. После 12 матчей в активе лондонцев 29 очков.

"Манчестер Сити" набрал 23 пункта и поднялся на вторую строчку. Отставание команды Марески от лидера осталось неизменным – шесть очков. В следующем туре "Арсенал" сыграет на выезде против "Брентфорда", а "Манчестер Сити" встретится с "Лидсом".