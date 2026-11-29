"Эвертон" и "Ливерпуль" не определили победителя в мерсисайдском дерби в рамках 12 тура английской Премьер-лиги. Поединок завершился со счётом 1:1. Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в стартовом составе хозяев и помог команде отобрать очки у принципиального соперника.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Быстрый гол "Ливерпуля" и неожиданный автогол

Матч на стадионе "Гилл Дикинсон" начался в активном темпе. "Эвертон" сразу попытался захватить инициативу. Джеймс Гарнер опасно пробил со штрафного, однако Алиссон перевел мяч на угловой.

Однако уже на пятой минуте счет открыли гости.

После передачи Флориана Вирца Доминик Собослаи нанес эффектный удар внешней стороной стопы, закрутив мяч в дальний угол ворот Джордана Пикфорда.

Пропущенный гол не остановил хозяев. "Эвертон" продолжил активно атаковать, используя фланги и создавая проблемы обороны соперника.

На 25-й минуте команда Дэвида Моеса восстановила равновесие.

Кирнан Дьюсбери-Голл выполнил подачу со штрафного, а защитник "Ливерпуля" Жереми Фримпонг, пытаясь выбить мяч под давлением соперников, срезал его в свои ворота.

До перерыва "Ливерпуль" мог снова выйти вперед. На 36-й минуте Александер Исак получил передачу от Фримпонга, но с близкого расстояния пробил мимо ворот.

Напряженный второй тайм без голов

После отдыха "Эвертон" продолжил искать возможности взятия ворот.

На 52-й минуте Джейк О'Брайен опасно пробил после углового, однако Алиссон спас гостей.

Впоследствии хозяева создали еще несколько возможностей. Особенно активны были Джек Грилиш и Кирнан Дьюсбери-Голл.

На 72-й минуте последний мощно пробил из пределов штрафной, однако мяч попал в партнера по команде Тьерно Барри.

В заключительной части встречи инициативу перехватили гости.

На 79-й минуте Рональд Араухо оказался на ударной позиции после углового, но Пикфорд совершил важный сейв.

В компенсированное время обе команды пытались вырвать победу, однако счет остался прежним.

"Эвертон" – "Ливерпуль" – 1:1 (1:1)

Голы: Фримпонг (25, автогол) – Собослай (5).

Как сыграл Виталий Миколенко

Украинец провел на поле весь матч, помог "Эвертону" завоевать ничью в принципиальном противостоянии.

Миколенко регулярно приобщался к борьбе на фланге и помогал команде сдерживать атаки "Ливерпуля".

На 63-й минуте украинец попытался отличиться дальним ударом, однако мяч пролетел выше перекладины.

На 78-й минуте Миколенко получил желтую карточку за нарушение правил против Виктора Муньоса.