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Футбол 29 октября 2026 · 14:52

Чемпион Европы мог оказаться в "Динамо": что сорвало трансфер

Максим Белый рассказал о переговорах с европейскими грандами и самой большой ошибке в карьере
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Чемпион Европы мог оказаться в "Динамо": что сорвало трансфер
Максим Белый в "Хайдуке" (фото: instagram.com/belyi_25)

Бывший защитник донецкого "Шахтера", луганской "Зари" и хорватского "Хайдука", чемпион Европы-2009 среди юношей (U-19) Максим Белый в свое время мог продолжить карьеру в Дании или киевском "Динамо".

В интервью Sport RBC.UA он рассказал, почему перспективные варианты не состоялись.

Как сорвался переход в "Копенгаген"

Летом 2015 года Белый покинул "Зарю" и перешел в хорватский "Хайдук". Украинец быстро адаптировался к новой команде и закрепился в основном составе.

Уже примерно через четыре месяца после перехода в Сплит футболист получил предложение от датского "Копенгагена".

"У меня был шок: поиграл в "Хайдуке" четыре месяца — и уже такое предложение. Не мог поверить", — вспомнил футболист.

Однако трансфер не состоялся из-за кадровой ситуации в хорватском клубе. "Хайдук" продал в Китай своего капитана и центрального защитника Горана Миловича, после чего в команде осталось лишь два игрока на этой позиции. Руководство объяснило Белому, что не может отпустить его из-за нехватки футболистов.

Вариант с "Динамо" и ошибка на эмоциях

Примерно через полгода после истории с "Копенгагеном" появился вариант с киевским "Динамо". Столичный клуб был заинтересован в защитнике, однако хотел сначала пригласить его на просмотр.

К тому моменту в "Хайдуке" сменились президент, спортивный директор и тренер. Новый спортивный директор Мариу Бранку не считал такой формат переговоров приемлемым.

"Послушай, такой серьезный клуб, как киевское "Динамо", хочет взять тебя на просмотр? Это несолидно. Пусть просто пришлют предложение — вопрос не в цене, пусть это будет просто солидно", — так Белый пересказал позицию функционера.

В итоге "Хайдук" не отпустил футболиста на просмотр, а "Динамо" не продолжило переговоры без этого этапа. Трансфер сорвался.

В конце концов Белый сам попросил расторгнуть контракт с хорватским клубом. Это решение он принял на эмоциях.

"Это была большая ошибка", — признает футболист.

Ранее мы рассказали, как скандальный экс-вингер "Шахтера" после мобилизации нашел новый клуб за границей.

Теги: Футбол Динамо Заря Копенгаген
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